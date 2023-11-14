После заявления о разводе: Камалия призналась, в каких отношениях находится с мужем
Источник:ТЕТ
Весной певица Камалия объявила о разрыве с Мохаммадом Захуром. В то же время исполнительница продолжает делиться общими фотографиями с бывшим мужем. Поэтому поклонники думали, что супруги помирились. На днях артистка прокомментировала эти слухи.
Знаменитость отметила, что они действительно хорошо общаются с экс-мужем. Но их отношения с Захуром ограничиваются отцовством и профессиональным сотрудничеством.
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Камалия заговорила об отношениях с экс-любимим
По словам исполнительницы, у них с мужем дружеские отношения.
Он живет в Лондоне с детьми. Приезжает когда дети приезжают. Вот летом они были. Мы с детьми ездим, куда-то их возим, конечно, и отдыхать. Они хотят быть вместе с родителями. У нас очень много общих проектов: благотворительных и не благотворительных,
– поделилась певица.
Интервью с Камалией: смотрите видео онлайн
Отношения Камалии и Захура: что известно
- В апреле исполнительница заявила о разводе с мужем после 20 лет в браке.
- Певица рассказывала, что они с Мохаммадом переживают сложный этап в супружеской жизни. Однако продолжают поддерживать друг друга и вместе воспитывать дочерей.
- В частности, в июле Камалия с мужем и детьми впервые за длительное время приехали домой в Украине.