Певица Камалия попала в больницу из-за курьезного инцидента: "Боль не исчезала"

Певица Камалия испугала фанатов фотографией из больницы. Звезда объяснила, что на днях упала с велосипеда и травмировалась. Камалия думала, что это просто забой, поэтому не обращалась к врачам, но теперь вынуждена была пройти обследование.

Артистка сначала стеснялась об этом рассказывать, так что молчала об этом инциденте. Однако впоследствии Камалии пришлось пройти лечение, потому она поделилась деталями в Instagram.

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Украинская певица показала фото в больничной рубашке и шапочке у аппарата МРТ. Она призналась, что стеснялась рассказывать, что с ней произошло.

Не хотела делиться новостями, стеснялась… В свои 46 упала с велосипеда, снимая видео на телефон. Думала, просто забилась, но боль никуда не исчезла, а только усилилась. Возможен перелом ребра. Приехала на МРТ и КТ,

– рассказала Камалия.



Камалия оказалась в больнице / Фото с ее инстаграммы

Добавим, что артистка травмировалась в преддверии важного события. Теперь певица взволнована своим состоянием здоровья, ведь не знает, сможет ли выступить на музыкальной премии YUNA уже 16 июня, на которую должна была приехать вместе с мужем.

"Уже в пятницу премия YUNA, и мне было очень важно и ответственно подготовиться к выступлению. Теперь не знаю, как все будет… Прошу вас, друзья, будьте осторожны, особенно снимая видео", – написала Камалия.

Ранее Камалия делилась улыбающимися фото с велопрогулки вместе со своими дочерьми. Произошел ли этот инцидент именно в тот день – неизвестно.



Камалия с дочерьми в отпуске / Фото с ее инстаграммы

К слову, недавно служащий в ВСУ Дмитрий Дикусар, попал в больницу с серьезным заболеванием. Затем хореограф вышел на связь после лечения, показал свое фото и признался, что уже вернулся на фронт.