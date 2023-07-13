Камалия показала, чем покорила мужчину-миллиардера 20 лет назад: "До сих пор помню"
Источник:Камалия
Украинская певица Камалия опубликовала видео, где исполняет песню "Луна на небе". Звезда вспомнила, что именно эту композицию исполняла в первый вечер знакомства с тогдашним мужем.
Украинская певица Камалия вспомнила о деталях начала отношений с пакистанским миллиардером. Она вспомнила, как покорила Мохаммада Захура своим пением.
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Чем Камалия покорила мужчину
Исполнительница вспомнила, как год назад пела песню "Місяць на небі". Услышав это исполнение, Мохаммад вроде бы "чуть не признался в любви". Так началась их история.
Именно с этой песни 20 лет назад началась наша красивая любовная история с Захуром. Услышав эту песню в тот заветный вечер, он едва не признался в любви! Я до сих пор помню: это была пятница, 11 июля, вечер, 21 час,
– вспомнила Камалия.
Камалия продемонстрировала, как исполняет песню "Місяць на небі" в сопровождении оркестра.
Камалия – "Місяць на небі": смотрите видео онлайн
Какие отношения Камалии и Захура сейчас
- В апреле 2023 года Камалия заявила, что они с Мохаммадом Захуром расстаются – "продвигаются вперед порознь и больше не будут партнерами в браке".
- Впоследствии в сети продолжали появляться их общие семейные фото, поэтому фаны предположили, что супруги примирились и больше не думают о разрыве брака.
- Камалия недавно прокомментировала подозрения поклонников. Она объяснила, что отношения в паре остаются сложными. Они вместе воспитывают дочерей и поддерживают друг друга. Когда придет время и решение будет принято, звезда сообщит.