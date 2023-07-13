Камалия показала, чем покорила мужчину-миллиардера 20 лет назад: "До сих пор помню"

Украинская певица Камалия опубликовала видео, где исполняет песню "Луна на небе". Звезда вспомнила, что именно эту композицию исполняла в первый вечер знакомства с тогдашним мужем.

Украинская певица Камалия вспомнила о деталях начала отношений с пакистанским миллиардером. Она вспомнила, как покорила Мохаммада Захура своим пением.

Смотрите также Итого почти полвека, – Лилия Ребрик показала родителей, отпраздновавших фланелевую свадьбу

Чем Камалия покорила мужчину

Исполнительница вспомнила, как год назад пела песню "Місяць на небі". Услышав это исполнение, Мохаммад вроде бы "чуть не признался в любви". Так началась их история.

Именно с этой песни 20 лет назад началась наша красивая любовная история с Захуром. Услышав эту песню в тот заветный вечер, он едва не признался в любви! Я до сих пор помню: это была пятница, 11 июля, вечер, 21 час,

– вспомнила Камалия.

Камалия продемонстрировала, как исполняет песню "Місяць на небі" в сопровождении оркестра.

Камалия – "Місяць на небі": смотрите видео онлайн

Какие отношения Камалии и Захура сейчас