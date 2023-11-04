Личный самолет и дорогие автомобили: 10 ценных подарков, которые получали украинские звезды

Сейчас люксовые автомобили и драгоценности не ко времени, однако до полномасштабного вторжения звезды нередко хвастались своими самыми дорогими подарками. Что дарили и получали украинские селебритиз – смотрите в нашем материале.

24 Канал расскажет, какие самые дорогие подарки получали и делали украинские звезды. Чаще всего – это ювелирные украшения и люксовые автомобили-внедорожники.

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Камалия

Певица часто получала подарки от мужчины-миллионера. Самым дорогим презентом был личный самолет – это сюрприз, который Мохаммад Захур преподнес жене просто так.

Ирина Билык

Несколько лет назад певица получила в подарок электромобиль Tesla. Это презент от давнего фана и друга Ирины Билык Валерия, у которого есть собственный бизнес. Дорогое авто примерно за 50 тысяч долларов звезде подарили по случаю 30 лет дружбы.



Ирина Билык с другом / Фото из инстаграма Ирины Билык

Даша Квиткова

Блогерша не раз получала драгоценности и украшения от бывшего мужа Никиты Добрынина. Одним из самых дорогих подарков стал автомобиль за более 2 миллионов гривен. Такой презент он сделал Даше Квитковой за сына, когда она была еще беременной. Но после развода инстаграм-звезда решила продать этот автомобиль.

Анна Тринчер

Певица получила самый дорогой подарок на свадьбу своей маме. Она подарила молодоженам квартиру в новостройке с ремонтом в 60 квадратных метров. Цену этой квартиры звезда не рассекретила. Но известно, что в ней молодые супруги не живут – она приносит им доход.

Юля Верба

Своим самым дорогим подарком блоггер считает золотой браслет от ювелирного бренда Cartier. Его стоимость от 5 до 7 тысяч долларов. Это подарок от бывшего бойфренда Дениса Притулы. Сама Юля Верба тоже делает дорогие презенты – она купила маме авто за 20 тысяч долларов.



Юля Верба / Фото с инстаграма блоггерки

Анатолий Анатолич и Юла

Шоумен как минимум дважды даровал авто своей жене Юле. На День святого Валентина несколько лет назад Анатолич представил жене Porsche Cayenne желтого цвета. Когда Юла была беременным третьим ребенком, ведущий подарил ей внедорожник за 3,7 миллиона гривен.



Юла / Фото из инстаграма Юли

Оля Цыбульская

Однажды певица получила ценный подарок от поклонника – это была картина из Парижа. Но звезда вернула ее кавалеру, потому что подозревала, что этот презент не просто так. От мужа Оля Цыбульская тоже получала дорогие сюрпризы – однажды это был двойной гонорар (около 10 тысяч долларов). Так любимый певицы секретно заказал ее выступление в новогоднюю ночь.

Ирина Федишин

В 2020 году звезда получила в подарок от мужа Виталия квартиру в Болгарии. Но супруги продали ее через карантин. Поэтому самый дорогой презент – автомобиль от любимого.



Ирина Федишин / Фото из инстаграма певицы

Юлия Санина

В 2021 году Юлия Санина и Валерий Бебко отметили 10 лет в браке. По этому случаю мужчина подарил звездной жене украшение от именитого ювелирного дома Tiffany, цену которого певица не рассекретила. Сама Санина представила мужчине трогательный свадебный фильм.

Кристина Горняк

Еще до официальной женитьбы Владимир Остапчук устроил любимый сюрприз – отвез ее в автосалон и представил новенькое авто. Это был черный Range Rover, стоимость такого внедорожника составила к тому времени 1,4 миллиона гривен. Сейчас Остапчук делает дорогие подарки новой любимой Екатерине – недавно он приобрел ей новый iPhone 15 Pro Max. Его стоимость стартует от 66 тысяч гривен до более 112 тысяч.