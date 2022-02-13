"Kalush слили, давайте объективно": как украинцы реагируют на победительницу Нацотбора

Украинская певица Alina Pash стала победительницей Национального отбора и полетит представлять Украину в Европе. Однако многие пользователи разгневаны из-за результатов.

12 февраля состоялся Национальный отбор Евровидения-2022. В нем победила Alina Pash.

Важно Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022

Alina Pash победила на Нацотборе

Члены жюри Национального отбора отдали Alina Pash первое место – 8 баллов. Согласно зрительскому голосованию, артистка получила 7 баллов. С 15 баллами звезда одержала победу.

Исполнительница полетит в Турин, в Италию, и там будет представлять Украину на международном песенном конкурсе с песней Shadows of Forgotten Ancestors.

Стоит знать Колоритная Alina Pash едет на Евровидение-2022: биография победительницы Нацотбора

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

Как в сети реагируют на победу

Многие пользователи сети уже успели поделиться впечатлениями от финала. Они разделились на несколько лагерей. Одни поддерживают Alina Pash:

"Алина лучшая";

"Алина, так тронула твоя песня";

"Искренне поздравляю Алину".

Другие шокированы тем, как ведущие запутались, когда объявляли результаты. Они считают, что победу фальсифицировали:

"Верните СТБ к Евровидению, пожалуйста. Это такой кринж, то попутали, то прозевали";

"Стыд, а не отбор";

"Калуш";

"Фальсифицированная победа, стыд";

"Лучше покажите, как судьи выставляли. Особенно их объяснение оценок – это было что-то";

"Голоса подтасованы и подменены! Фальсификация! Kalush победитель!";

"Позор!!! Иметь такой опыт и так провести ужасно!!! Деревенский уровень, докатились!!! Позор";

"Объявление результатов – стыд, где табличка с подсчетами голосов?";

"Дно";

"Kalush слили. Давайте объективно";

"Позор "Суспільне", жюри, оргкомитет";

"А как вы можете прокомментировать ситуацию как, голоса отправляют люди, а им не приходит подтверждение, или даже не засчитывали их. Странно так?".

Другие же снова вспоминают, как Alina Pash летала в Крым: