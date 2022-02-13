"Kalush слили, давайте объективно": как украинцы реагируют на победительницу Нацотбора
Источник:инстаграм "Суспільного"
Украинская певица Alina Pash стала победительницей Национального отбора и полетит представлять Украину в Европе. Однако многие пользователи разгневаны из-за результатов.
12 февраля состоялся Национальный отбор Евровидения-2022. В нем победила Alina Pash.
Важно Самобытная Alina Pash победила в Национальном отборе-2022
Alina Pash победила на Нацотборе
Члены жюри Национального отбора отдали Alina Pash первое место – 8 баллов. Согласно зрительскому голосованию, артистка получила 7 баллов. С 15 баллами звезда одержала победу.
Исполнительница полетит в Турин, в Италию, и там будет представлять Украину на международном песенном конкурсе с песней Shadows of Forgotten Ancestors.
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Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors
Как в сети реагируют на победу
Многие пользователи сети уже успели поделиться впечатлениями от финала. Они разделились на несколько лагерей. Одни поддерживают Alina Pash:
- "Алина лучшая";
- "Алина, так тронула твоя песня";
- "Искренне поздравляю Алину".
Другие шокированы тем, как ведущие запутались, когда объявляли результаты. Они считают, что победу фальсифицировали:
- "Верните СТБ к Евровидению, пожалуйста. Это такой кринж, то попутали, то прозевали";
- "Стыд, а не отбор";
- "Калуш";
- "Фальсифицированная победа, стыд";
- "Лучше покажите, как судьи выставляли. Особенно их объяснение оценок – это было что-то";
- "Голоса подтасованы и подменены! Фальсификация! Kalush победитель!";
- "Позор!!! Иметь такой опыт и так провести ужасно!!! Деревенский уровень, докатились!!! Позор";
- "Объявление результатов – стыд, где табличка с подсчетами голосов?";
- "Дно";
- "Kalush слили. Давайте объективно";
- "Позор "Суспільне", жюри, оргкомитет";
- "А как вы можете прокомментировать ситуацию как, голоса отправляют люди, а им не приходит подтверждение, или даже не засчитывали их. Странно так?".
Другие же снова вспоминают, как Alina Pash летала в Крым:
- "Паш – в Россию, а не на Евровидение";
- "А как же ее полеты в Крым? Почему ее вообще не дисквалифицировать? Что это у нас за такая избирательность? Человек, который нарушил законы Украины, будет представлять нас на Евровидении?".