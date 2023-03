С ракетами в небе: Kalush Orchestra выпустили первый англоязычный трек Changes – мощный клип

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, впервые выпустила англоязычный трек Changes. Артисты сразу презентовали клип, его сняли в традиционном украинском доме, в перерыве между концертами в Польше.

Группа анонсировала англоязычный трек во время концерта в Париже, там и впервые его спели для публики. Кроме того, Kalush Orchestra сменил сценические костюмы.

Kalush Orchestra выпустила англоязычную песню Changes

Как рассказал лидер группы Олег Псюк, это песня о нашем доме, в котором мы живем, который научились защищать.

Мы продолжаем жить, даже когда над нами нависла опасность. Дом меняется вместе с нами, но то, что действительно важно и верно традициям — остается всегда,

– заявил он.

Kalush Orchestra выпустили первый англоязычный трек Changes: слушайте онлайн

О чем клип к песне

Интересно, что видео было снято в традиционном украинском доме, в перерыве между концертами в Польше. В клипе участники Kalush Orchestra превратились в сказочных героев. Дом и земля вокруг — их сказочное царство, они ходят по просторным полям и поют в высокой траве, входя в гармонию с природой.

Но наступает гроза, и вместе с непогодой с неба падают неразорвавшиеся снаряды и ракеты. По словам режиссера Леонида Колосовского, этот клип — история о нашем доме (Украина – 24 Канал), который изменился навсегда, потому что увидел горе, боль и утрату.

Когда на землю приходит враг – каждый защищает свой дом как может. Кто-то – молитвой, кто-то – делом, кто-то – правдой, кто-то – духовностью, а кто-то – магией,

– добавил он.

В клипе сопильщик Kalush Orchestra Тимофей Музычук перевоплощается в карпатского мольфара (лицо со сверхъестественными способностями). Также впервые появляется мистическая героиня KilimWoman (ее голос мы слышим в начале трека). Интересно, что его мы еще увидим в будущих работах группы.

Какие слова в песне

No we can't change the weather

But we can change our hearts

We'll strike the clock together

Before we fall apart

Pick ourselves up on the way down, way down

Plant the flowers in the ground

Pray to the gods of good and evil

Make them hear my demands

Break the curse and threaded the needle

Gripped between my hands

La da da da da

La da da da da

La da da da da ohhh

La da da da da

La da da da da

La da da da da ohhh

I want to drink up freedom because it's so attractive

Maybe, но это hard, когда couple of missiles fly by

and you hear a 'babach' at the same time

How many plans they've had that we've ruined

We were defended by our own people

We keep the defense

We take mines with our hands

We plant past past mines

What you need

Give my all down to the wire

Set me free

And I'll finally be

I'm heavensent

Trust in the power from above

Pray to the gods of good and evil

Make them hear my demands

Break the curse and threaded the needle

Gripped between my hands

La da da da da

La da da da da

La da da da da ohhh

La da da da da

La da da da da

La da da da da

La da da da da ohhh

Who will show us the way that leads to God

Anxiety flickers in the children's eyes again

Who will show us the way that leads to God

Anxiety flickers in the children's eyes again

Pray to the gods of good and evil

Make them hear my demands

Break the curse and threaded the needle

Gripped between my hands

В пресс-службе отмечают, что Kalush Orchestra в этом году будет много играть за границей, где продолжит сбор средств на помощь Украине — как для ВСУ, так и для восстановления уничтоженных россиянами заведений культуры. В 2022 году группа собрала 60 миллионов гривен.

К слову, в январе группу Kalush Orchestra выпустили. яркий клип на "Щедрый вечер", снятый в Штатах. В ролике неожиданно появился и Арнольд Шварценеггер – в начале ролика звучат его мотивационные слова. Это мощное послание всему украинскому народу.