Kalush Orchestra встретился со Шварценеггером: какой подарок сделали ему рэперы – фото
Источник:Арнольд Шварценеггер
Группа Kalush Orchestra отправилась в тур по Америке, чтобы собрать средства в поддержку Украины. В Лос-Анджелесе победители Евровидения-2022 встретились со звездой Голливуда Арнольдом Шварценеггером.
Объездив всю Европу, Kalush Orchestra отправился покорять Канаду и США. Сейчас ребята снимают клип в Лос-Анджелесе, и выяснилось, что их фанатом является сам "Терминатор" Арнольд Шварценеггер.
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Kalush Orchestra встретился со Шварценеггером
Это было фантастически встретить Kalush Orchestra, чемпионов Евровидения от Украины. Вы вдохновляете меня,
– заявил Арнольд Шварценеггер.
Kalush Orchestra рассказал, что киноактер пригласил их к себе домой. "Нас к себе домой пригласил Арнольд Шварценеггер", – написали рэперы в инстаграме.
С фото видно, что украинская группа подарила звезде розовую панаму, как у фронтмена Олега Псюка. Теперь мерч Kalush Orchestra есть в гардеробе легенды Голливуда.
Арнольд Шварценеггер из Kalush Orchestra / Фото из инстаграма актера
Арнольд Шварценеггер из Kalush Orchestra / Фото из инстаграма актера
- К слову, Арнольд Шварценеггер мощно поддерживает Украину. В марте он обращался к своим российским друзьям и пытался донести им правду о войне в Украине, которую скрывает от них Путин. Правда, он пытался отбелить россиян, потому что якобы не они развязали эту войну, а Кремль.
- В июне кинозвезда призвал Европу "спрыгнуть" с российской нефти. "На наших руках кровь, потому что мы финансируем войну. Мы должны прекратить лгать сами себе", – мощно заявлял Шварценеггер.