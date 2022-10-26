Kalush Orchestra встретился со Шварценеггером: какой подарок сделали ему рэперы – фото

Группа Kalush Orchestra отправилась в тур по Америке, чтобы собрать средства в поддержку Украины. В Лос-Анджелесе победители Евровидения-2022 встретились со звездой Голливуда Арнольдом Шварценеггером.

Объездив всю Европу, Kalush Orchestra отправился покорять Канаду и США. Сейчас ребята снимают клип в Лос-Анджелесе, и выяснилось, что их фанатом является сам "Терминатор" Арнольд Шварценеггер.

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Kalush Orchestra встретился со Шварценеггером

Это было фантастически встретить Kalush Orchestra, чемпионов Евровидения от Украины. Вы вдохновляете меня,

– заявил Арнольд Шварценеггер.

Kalush Orchestra рассказал, что киноактер пригласил их к себе домой. "Нас к себе домой пригласил Арнольд Шварценеггер", – написали рэперы в инстаграме.

С фото видно, что украинская группа подарила звезде розовую панаму, как у фронтмена Олега Псюка. Теперь мерч Kalush Orchestra есть в гардеробе легенды Голливуда.

Арнольд Шварценеггер из Kalush Orchestra / Фото из инстаграма актера

Арнольд Шварценеггер из Kalush Orchestra / Фото из инстаграма актера