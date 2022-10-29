Совещались со мной, – что Джамала посоветовала Kalush Orchestra перед финалом Евровидения-2022

В финале Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra призвала спасти защитников Мариуполя, находившихся тогда в блокаде на заводе "Азовсталь". Джамала рассказала, что перед этим коллектив совещался с ней, как правильно поступить.

Джамала дала редкое интервью, в котором вспомнила, как Kalush Orchestra совещалась с ней перед финалом Евровидения. Тогда артисты не знали, как правильно на конкурсе обратить внимание мира на события, происходившие на "Азовстали".

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Какой совет Джамала дала Kalush Orchestra перед финалом Евровидения-2022

Музыканты боялись, что из-за слов о войне в Украине их могут оштрафовать или вырезать из эфира. Джамала посоветовала им не волноваться и в конце выступления сказать то, что хотят.

Я сказала: "Вы знаете, что должны успеть сказать в последние три секунды выступления?". Если успеете уложить это в три секунды – молодцы. Как нет – вырежут. Так они и сделали,

– вспомнила Джа.

Артистка добавила, что Kalush Orchestra совещалась не только с ней. Поскольку заявление о войне касалось нарушения правил конкурса, то коллектив стремился, чтобы это нанесло минимальный ущерб нашей стране. Джамала отметила, что самое плохое, что могло произойти, – штраф.

Однако Европейский языковой союз с пониманием отнесся к призыву Kalush Orchestra, который был очень рискован, поскольку нарушал правила конкурса. Джамала подчеркнула, что на Евровидении музыканты представляют страны, они выходят на сцену с флагами. И если в Украине война, то это не может оставаться в стороне. Kalush Orchestra в этом году представляли страну, где идет война.