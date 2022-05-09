Kalush Orchestra сорвали овации на открытии Евровидения-2022 в Турине: фото с бирюзовой дорожки

В воскресенье, 8 мая, в Италии прошла церемония открытия Евровидения-2022. Участники от 40 стран продефилировали по бирюзовой дорожке, а украинцев Kalush Orchestra встретили громкими аплодисментами.

Уже во вторник, 10 мая, в Турине отгремит первый полуфинал Евровидения-2022. В нем сойдутся 17 вокалистов. Все 40 участников впервые предстали перед публикой на церемонии открытия в королевском дворце Венария в окрестностях Турина.

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Kalush Orchestra на открытии Евровидения-2022

На бирюзовой дорожке ребята из группы Kalush Orchestra появились в total black, а лидер Олег Псюк – в фирменной розовой панаме. Их образы дополняли сине-желтые цвета – нашивки на рубашках и флажки в руках.

На дорожку рэперы вышли шестыми, а еврофаны встретили их громкими овациями, публика буквально взорвалась аплодисментами.

что на открытие Евровидения-2022 с сине-желтыми флагами пришла не только украинская делегация, но и солистка группы Systur из Исландии.

Kalush Orchestra на открытии Евровидения-2022 в Турине: видео

Представительница Исландии из группы Systur с сине-желтым флагом: второе фото

Интересно, что ведущий церемонии обратился к Kalush Orchestra на украинском языке: "Добро пожаловать на песенный конкурс Евровидение". Его соведущая спросила, насколько важно ребятам миксовать современную музыку с народной.

"Это концепция нашей группы, она была еще давно у нас. И именно сейчас мы понимаем, насколько это актуально – поднять нашу старую культуру и объединить с новой. Именно поэтому сейчас это настолько интересно людям в целом мире", – ответил Олег Псюк.

Песня посвящалась моей маме очень давно. Но да, сегодня День матери, поэтому рекомендую всем поздравить своих матерей и можно включить им нашу песню,

– добавил он, поскольку церемония прошла в День матери.

Церемония открытия Евровидения-2022: смотрите видео онлайн (выход Kalush Orchestra на 22:30)

Коротко о Евровидении-2022