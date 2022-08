По 24 гривны с каждого украинца: Kalush анонсировал большой сбор для защитников Мариуполя

В мае со сцены Евровидения-2022 группа Kalush Orchestra на свой страх и риск призвала спасти защитников "Азовстали". Теперь, накануне Дня Независимости, рэперы просят Украину скинуться на реабилитацию героев Мариуполя.

Kalush Orchestra просит всех украинцев задонатить всего по 24 гривны. Сумма была выбрана неспроста, ведь сбор откроют 24 августа, к 31-й годовщине Независимости, и всего на 24 часа.

Читайте также Kalush Orchestra неожиданно объявили о поиске топовых вокалистов

Kalush собирает по 24 гривны для защитников Мариуполя

Йо! Помните, мы обещали анонс большого сбора на ВСУ? Можем открыть карты! Мы объявляем большой сбор на реабилитацию защитников Мариуполя. 24 августа в течение 24 часов мы собираем по 24 гривны с каждого украинца,

– рассказал Kalush Orchestra.

"У тебя будут все сутки, чтобы стать героем для тех, кто героически стоял ради тебя не на жизнь. Слава Украине. Слава героям. Слава ВСУ", – мощно обратились рэперы к украинцам.

Скриншот из инстаграм-сторисков Kalush Orchestra

Напомним, в финале Евровидения-2022 в Турине Олег Псюк из Kalush Orchestra призвал спасти бойцов "Азовстали", несмотря на то, что за подобные месседжи грозила дисквалификация и штраф. Однако организаторы песенного конкурса расценили это как гуманитарный, а не политический призыв.

"Please, help Ukraine, Mariupol. Help Azovstal! Right now" – "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите Азовстали. Сейчас", – слова, которые довели до слез всю страну.