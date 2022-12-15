Kalush Orchestra публично заявили, за кого будут болеть на Нацотборе

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на Евровидении-2022, рассказала о своей фаворитке. Ею стала артистка KRUTЬ, которая выступит с песней "Колыскова". Музыканты объяснили, почему именно она должна уехать на конкурс.

Национальный отбор на Евровидение-2023 состоится уже в эту субботу – 17 декабря, где за кубок победителя сразятся 10 финалистов. Одной из них стала Марина Круть, выступающая под сценическим именем KRUTЬ. Она уже во второй раз борется за право представлять Украину на Евровидении.

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Музыкальный коллектив Kalush Orchestra как раз решил выбрать ее за фаворитку и сказал, что в ее музыку может влюбиться вся Европа. Артисты призывали голосовать за певицу и предрекли ей большое музыкальное будущее.

Уже 17 декабря KRUTЬ выступит в финале Нацотбора-2023 с песней "Колыскова". Считаю, что она заслуживает представлять Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле. Если тебе тоже понравилась песня – голосуй за нее. И пусть Европа влюбится в лирические нотки украинской бандуры,

– говорят музыканты.

Также Kalush Orchestra анонсировал зажигательный трек с KRUTЬ под названием "Десятка", который энергично поддержали поклонники и уже спрашивают в комментариях, когда следует ожидать полного релиза песни.

"Ребята, счастливая иметь с вами фит", - написала в комментарии довольна KRUTЬ.

Отметим, что несколько дней назад Марина представила клип к своей песне "Колыскова". Она рассказала, что эту песню посвящает украинским детям, ставшим свидетелями войны. А также впервые рассказала о парне, который сейчас находится на фронте, и своих коллегах. В частности, она добавила, что это "ее второе и последнее участие в отборе "Евровидения".

Напомним, что Нацотбор Евровидения-2023 пройдет 17 декабря в одном из киевских укрытий, которое не разглашается для общественности ради безопасности. Судьями шоу стали Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина. Ведущими мероприятия будут Джамала, Злата Огневич и Екатерина Павленко, а эфир будет комментировать традиционно Тимур Мирошниченко.