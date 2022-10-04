Группа Kalush Orchestra стала послом важного проекта: о чем он

Победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra стали амбасадорами важного проекта. Они присоединились к инициативе "Сохраните украинскую культуру".

Украинская группа и победитель Евровидения-2022 Kalush Orchestra присоединились к важной инициативе. Музыканты стали послами проекта "Сохраните украинскую культуру", сообщила пресс-служба для 24 канала.

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Kalush Orchestra стали послами проекта

Мы, группа Kalush Orchestra, своей деятельностью делаем все для того, чтобы показать всему миру, что наша культура есть! Она жива! Она существует! Сейчас ее пытаются уничтожить. Поэтому мы рады присоединиться к проекту "Сохраните украинскую культуру",

– сообщил Олег Псюк.

Музыкант призвал каждого распространять информацию и направлять средства на восстановление разрушенных построек и памятников. Он напомнил, что важно вместе беречь культурные ценности и восстанавливать, что враг успел разрушить.



Kalush Orchestra / Фото пресс-службы

, что с начала полномасштабной войны в Украине Россия уже полностью или частично разрушила более 500 памятников культуры.

Инициатива "Сохраните украинскую культуру" направлена на то, чтобы привлечь больше средств для восстановления памятников культурного наследия. Проект представили в конце августа Министерство культуры и информационной политики совместно с телеком-оператором Vodafone Украина.

Сейчас на портале restore.mkip.gov.ua загружено 16 объектов. Их разделили на категории: "полностью разрушены", "повреждены", "приостановившие свою работу". Для их реставрации нужно более 470 миллионов гривен. К тому же, список поврежденных объектов будет пополняться.

Напомним, что сейчас Министерство культуры и информационной политики также работает над вопросом званий народных артистов Украины. Александр Ткаченко сообщал, что планирует лишать титулов тех звезд, которые этого не заслуживают.