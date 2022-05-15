Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022: в комментариях под видео просят спасти "Азовсталь"
Украинский коллектив Kalush Orchestra покорил сердца публики на Евровидении-2022. После выступления в финале ребята призвали спасти защитников Мариуполя из "Азовстали". Их активно поддерживают в комментариях.
Поклонники песенного конкурса со всего мира призывают к спасению военных и раненых, которые в бесчеловечных условиях уже почти на 3 месте держат оборону Мариуполя, находятся в полной блокаде.
Важно! Kalush Orchestra со сцены Евровидения-2022 призвал спасти защитников Мариуполя из "Азовстали"
Поклонники Евровидения призывают спасти защитников Мариуполя
В комментариях под видео выступления Kalush Orchestra на ютубе и в инстаграмме активно призывают спасти тех украинских воинов и раненых, которые находятся на территории завода "Азовсталь" под постоянными обстрелами, без еды, воды, медикаментов. Каждый день на "Азостале" для кого-то становится последним.
- "Помогите Мариуполю! Помогите "Азовсталю"! Ребята, мы так гордимся вами!"
- "Спасите Мариуполь! Спасти "Азовсталь!"
- "Невероятно! Молитесь за Украину!"
- "Но, благодарю вас из всего сердца, что не побоялись сказать правду, как она есть. Даже если нас дисквалифицируют теперь, гордимся всем народом!"
- "Сохраните Мариуполь! Сохраните "Азовсталь"! Помогите, пожалуйста, Европо!
Теперь Украине нужна помощь! Людей убивают, но все хотят жить! Украина должна жить! Европа должна жить!"
- "Другого такого шанса могло не быть. Это крик души каждого украинца".
Выступление Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022: смотрите видео онлайн