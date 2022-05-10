Kalush Orchestra зажгли сцену Евровидения-2022 в первом полуфинале: видео впечатляющего выступления
Украинская группа Kalush Orchestra шестой выступила в первом полуфинале Евровидения-2022. Музыканты произвели фурор на большой сцене и сорвали бурные аплодисменты.
Первый полуфинал международного конкурса Евровидение-2022 поражает изысканными постановками и безупречным вокалом участников. Зажечь сцену смог и вышедший под шестым номером украинский коллектив Kalush Orchestra.
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Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения
Еще до первых репетиций музыканты обещали удивить обновленными костюмами и постановкой. Так, лидер группы Олег Псюк вышел на сцену в любимой розовой панаме, но и в аутентичном костюме. Кылыммен зажигал сцену в соответствующем наряде, а свирельщик Тимофей надел традиционную украинскую одежду.
На большом экране показали плачущие глаза, а на земле светились фигуры-тени украинских музыкантов.
Евровидение-2022 первый полуфинал – Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн
Представители Украины сорвали бурные аплодисменты в конце выступления. Они поблагодарили публику: "Спасибо, что поддерживаете Украину".
Трогательной постановкой и проникновенным исполнением песни Kalush Orchestra передали настроение всех украинцев и покорили европейские сердца.
Как отреагировала сеть
В официальном аккаунте Евровидения в инстаграмме пользователи комментируют выступление украинской группы:
- "За Украину";
- "Невероятное выступление, отличная постановка";
- "Очевидно лучшая песня";
- "Они заслуживают быть в топ-5";
- "Крутое выступление, я держу за них кулачки";
- "Голосуйте за них";
- "Увидимся в гранд-финале".
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Текст песни Kalush Orchestra – Stefania
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала, дала мені ритм
І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне, знала, може, більше і від Соломона
Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене, не була обманута
Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить
Як би я не виріс, на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить
Я гуляв, шляк би тебе трафив!
Ти все молода, о мамо, на піку
Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку
Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю
Люлі, люлі, люлі, гой!
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо, мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені, мамо, колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово