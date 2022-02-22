Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении: текст песни и видео феерического выступления

После недели скандалов и проволочек Общественный вещатель, который дисквалифицировал Alina Pash, объявил, что на песенный конкурс Евровидение поедет Kalush Orchestra! Для того, чтобы вспомнить яркое выступление артистов и слова композиции Stefania читайте наш материал.

После грандиозного скандала на Нацотборе с его победительницей Alina Pash, Общественное начало переговоры на участие в Евровидении с другими участниками – Kalush Orchestra. Группа согласилась на предложение оргкомитета и уже весной отправится в Италию.

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Kalush Orchestra – Stefania: смотрите клип онлайн

Текст песни Kalush Orchestra – Stefania

Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне знала може більше і від Соломона

Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі люлі люлі…

Приспів:

Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив

Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупику

Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов'ю

Люлі люлі люлі…



Kalush Orchestra: текст песни Stefania / Фото Суспільне, Анастасия Мантач

Приспів:

Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово