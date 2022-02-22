После грандиозного скандала на Нацотборе с его победительницей Alina Pash, Общественное начало переговоры на участие в Евровидении с другими участниками – Kalush Orchestra. Группа согласилась на предложение оргкомитета и уже весной отправится в Италию.
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Kalush Orchestra – Stefania: смотрите клип онлайн
Текст песни Kalush Orchestra – Stefania
Стефанія мамо мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Вона мене колисала дала мені ритм і напевне силу волі не забрати в мене, бо дала вона
Напевне знала може більше і від Соломона
Ламаними дорогами прийду я завжди до тебе
Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі
Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі
Дуже добре знала мене не була обманута, як була дуже втомлена, гойдала мене в такт
Люлі люлі люлі…
Приспів:
Стефанія мамо мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Я не в пеленах но ма но ма, хватить, як би я не виріс на виріст за речі платить
Я не мала дитина, вона далі нерви тратить, я гуляв, шляк би тебе трафив
Ти все молода о мамо на піку, якщо не ціню опіку на піку слави мені в тупику
Забивайте піку цю піку, я би попік спік, своєю любов'ю
Люлі люлі люлі…
Kalush Orchestra: текст песни Stefania / Фото Суспільне, Анастасия Мантач
Приспів:
Стефанія мамо мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово
Стефанія мамо мамо Стефанія
Розквітає поле, а вона сивіє
Заспівай мені мамо колискову
Хочу ще почути твоє рідне слово