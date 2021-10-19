KALUSH, Alina Pash, Go_A: номинанты Jager Music Awards 2021
19 октября 2021 , 15:41Читати новину українською
Источник:24 канал
Стали известны имена номинантов музыкальной премии Jager Music Awards 2021. В этом году эксперты и поклонники определят победителей в 7 номинациях. Кто претендует на победу в каждой из них – узнавайте далее.
Также впервые в истории премии выберут "Смешанного артиста года". Им станет артист или музыкальный продукт, у которого есть межстилевая или межкультурная почва, сочетание различных жанров и добавление других видов искусства.
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Проголосовать за фаворитов можно до 10 ноября на сайте премии. Церемония вручения наград состоится 19 ноября. Детали организаторы сообщат позже.
Номинанты Jager Music Awards 2021
Артист года
- "Палиндром"
- Стас Королев
- Alina Pash
Трек года
- Go_A – Shum
- KALUSH – "Зорі"
- Wellboy – "Гуси"
Видео года
- Alina Pash – "Молитва"
- "Палиндром" – "Останній танець"
- "вагоновожатые" – Vovk
- "Палиндром" – "Ідеальний світ"
Лейбл года
- Dnipropop
- Nechto
- Masterskaya
Социальная инициатива
- Сериал "ВСПЫШКА"
- Eve8
- Alyona Alyona (поддержка проекта "Звездные легкие", трек "Сумно", трек/клип "Світ потребує краси")
Событие года
- Atlas Weekend
- ICKPA
- Brave! Factory Festival 2021
Вклад в индустрию
- Иван Клименко
- СЛУХ
- Сергей Яценко
Смешанный артист года
- Ragapop
- Стас Королев
- "Палиндром"