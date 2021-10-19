KALUSH, Alina Pash, Go_A: номинанты Jager Music Awards 2021

Стали известны имена номинантов музыкальной премии Jager Music Awards 2021. В этом году эксперты и поклонники определят победителей в 7 номинациях. Кто претендует на победу в каждой из них – узнавайте далее.

Также впервые в истории премии выберут "Смешанного артиста года". Им станет артист или музыкальный продукт, у которого есть межстилевая или межкультурная почва, сочетание различных жанров и добавление других видов искусства.

Обратите внимание Детское Евровидение-2021: организаторы назвали условия проведения Нацотбора во время пандемии

Проголосовать за фаворитов можно до 10 ноября на сайте премии. Церемония вручения наград состоится 19 ноября. Детали организаторы сообщат позже.

Номинанты Jager Music Awards 2021

Артист года

"Палиндром"

Стас Королев

Alina Pash

Трек года

Go_A – Shum

KALUSH – "Зорі"

Wellboy – "Гуси"

Видео года

Alina Pash – "Молитва"

"Палиндром" – "Останній танець"

"вагоновожатые" – Vovk

"Палиндром" – "Ідеальний світ"

Лейбл года

Dnipropop

Nechto

Masterskaya

Социальная инициатива

Сериал "ВСПЫШКА"

Eve8

Alyona Alyona (поддержка проекта "Звездные легкие", трек "Сумно", трек/клип "Світ потребує краси")

Событие года

Atlas Weekend

ICKPA

Brave! Factory Festival 2021

Вклад в индустрию

Иван Клименко

СЛУХ

Сергей Яценко

Смешанный артист года