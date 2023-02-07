Отказ от русского или иностранного: какую музыку украинцы слушали в 2022 году

В 2022 году музыкальные вкусы украинцев претерпевали изменения. В частности, после полномасштабного вторжения отказались от русской музыки. OSINT-сообщество Molfar исследовало популярные музыкальные стриминговые сервисы в Украине за прошлый год, чтобы сравнить, как изменились музыкальные предпочтения и пользовательское поведение украинцев за оба полугодия.

Далее узнайте о топах чартов музыкальных стриминговых платформ в Украине, языке исполнения песен, топ-10 треков на каждом стриминговом сервисе, а также аналитике трафика и загрузок на платформах.

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Музыкальные стриминговые сервисы в Украине

По состоянию на 30 января 2023 года наиболее популярны среди украинцев Youtube Music и Spotify. Molfar сравнила показатели июня и декабря 2022 года и выяснила, что количество ежемесячных пользователей уменьшилось только на популярном стриминговом сервисе Youtube Music. На других платформах количество ежемесячных пользователей из Украины увеличилось.



Трафик посещений популярных стриминговых сервисов в Украине / Инфографика Molfar

В Украине 3 музыкальных приложения остаются самыми популярными в использовании: Spotify, Shazam, Youtube Music.

Однако если говорить о загрузке приложений, то самым популярным остается Youtube Music. Это приложение украинцы продолжают активно загружать, в то время как объемы загрузок других платформ сократились.



Количество загрузок на iOS и Android / Инфографика Molfar

Россияне в украинских чартах музыкальных стриминговых платформ

Molfar рассмотрели 100 лучших композиций на каждом музыкальном стриминговом сервисе в Украине. Всех артистов, которых в 2022 году слушали украинцы, разделили на пять категорий:

россияне (ru);

белорусы (by);

украинские певцы и группы, которые на момент вторжения жили и работали в России (UA*);

украинцы (UA);

все остальные.

За время полномасштабной войны больше российских исполнителей слушали на платформах Spotify и Apple Music. Хотя это количество постепенно уменьшается, но россияне все еще находятся в музыкальных чартах Украины.



Топы чартов стриминговых платформ в Украине (июль – август 2022) / Инфографика Molfar





Топы чартов стриминговых платформ в Украине (январь 2023) / Инфографика Molfar

Однако во второй половине 2022 года произошло несколько существенных изменений. Самое главное – на всех платформах украинских исполнителей больше российских. Количество прослушивания треков российских исполнителей либо не изменилось, либо уменьшилось (исключением является Deezer, где летом в чарте "100 лучших треков" был только один россиянин, а в январе 2023 года уже два).

На всех платформах кроме Spotify значительно уменьшилось количество украинских исполнителей. На Spotify летом 2022 было 38 украинцев, а зимой 2023 – 45. Важно то, что отечественных артистов заменили не русские, а иностранные исполнители. Заметим, что больше всего русскоязычных треков в чартах в жанре phonk и рэп. На платформе Youtube Music немало песен белорусских исполнителей и тех украинских исполнителей, которые переехали в Россию и на момент вторжения жили и работали на территории страны-агрессора. Какой язык песен преобладает на музыкальных стриминговых платформах что больше всего русскоязычных треков в чартах в жанре phonk и рэп. На платформе Youtube Music немало песен белорусских исполнителей и тех украинских исполнителей, которые переехали в Россию и на момент вторжения жили и работали на территории страны-агрессора. В основном язык исполнения песен совпадает с языком страны артиста. Больше всего украиноязычных треков слушают на Youtube Music и Deezer, меньше всего – на Shazam.

Наибольший процент песен на русском языке – на Apple Music. Топ-10 треков на музыкальных стриминговых платформах



Больше украинских артистов на Youtube Music / Инфографика Molfar



Второе место заняла Apple Music / Инфографика Molfar



Третье место – Spotify / Инфографика Molfar



Четвертое место – Deezer / Инфографика Molfar



Пятое место – Shazam / Инфографика Molfar

Музыкальные стриминговые платформы: как их загружали в Украине

В феврале 2022 года количество загрузок мобильных приложений обвалилось, но снова начало расти в апреле. Однако к тому уровню, который был до полномасштабного вторжения, все еще не удалось вернуться.



Загрузка музыкальных стриминговых платформ в Украине / Инфографика Molfar





Загрузка музыкальных стриминговых платформ в Украине / Инфографика Molfar

Трафик стриминговых сервисов в Украине

Летом 2022 года доля украинских пользователей сервисов вернулись к уровню, который был до 24 февраля.

Во второй половине 2022 года показатели почти не изменялись, только произошел существенный рост трафика на Apple Music (на 40%).

Самый большой трафик остается на Youtube Music.



Трафик посещений стриминговых сервисов в Украине / Инфографика Molfar



Трафик посещений стриминговых сервисов в Украине / Инфографика Molfar

Культура – это тоже оружие

24 февраля 2022 года стало началом массового роста украинского самосознания. Украинцы все больше отказываются от культуры страны-агрессора, предпочитают отечественную музыку, популяризируют наших артистов.

Да и среди украинских исполнителей существенно увеличилось количество украиноязычных треков. Артисты перепевают легендарные песни, создают музыку на стихи выдающихся поэтов, наполняют музыкальное пространство отечественным контентом. Хотя не на всех стриминговых платформах преобладают украинские артисты, но приятно то, что теперь в Украине слушают иностранных исполнителей, а не белорусов и россиян, которые уже почти год продолжают геноцид против украинского народа.

С помощью музыки украинский язык популяризируют в мире, показывают его красоту и самобытность. Главное – в дальнейшем держать эту планку, продолжить творить на украинском и полностью и навсегда отказаться от русской культуры, которая убивает.