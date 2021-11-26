"Какой взрослый сынок": Юлия Санина проводит райский отдых с родными в Абу-Даби
Источник:инстаграм Юлии Саниной
Украинская звезда Юлия Санина из группы The Hardkiss вместе с другими селебрити отправилась на отдых в роскошный отель в столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Отпуск она проводит с 6-летним сыном и мужем Валерием.
Всего прошлую неделю сын Даниил праздновал день рождения, а уже сейчас отдыхает с родителями в райском месте, где отлично смотрелась "восточная" архитектура, зелень и голубое море.
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Какая я счастливая, что у нас есть возможность наслаждаться этой красотой. Вселенная, благодарная тебе,
– написала Санина в инстаграме.
На солнечных фото можно увидеть, как уже повзрослевший сын веселится с родителями, наслаждается едой, плавает на побережье и невероятно проводит время.
Юлия Санина отдыхает с семьей в Абу-Даби / Фото из инстаграма певицы
Реакция сети
Фанаты остались в восторге от счастливых фото любимых артистов:
- "Какие же вы милые!";
- "Какая красота!";
- "Очень рады за вас! Пусть все у вас будет хорошо";
- "Такие красивые! Приятного отдыха";
- "Какие фото! Райский отдых";
- "Какой взрослый сынок!"
Отметим, что во время отдыха Юлия Санина уже успела дать интервью украинской телеведущей Кате Осадчей, которая также показала фото с Абу-Даби на своей странице в инстаграме.
Катя Осадчая в ОАЭ / Фото из инстаграма ведущей
Очаровательными снимками из этого же отеля поделилась и главная "холостячка" страны – Ксения Мишина.