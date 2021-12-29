"На какой базар вы с Тищенко ходите": над Зеленской смеются из-за скумбрии по 8 гривен

В утреннем шоу Елена Зеленская заявила, что покупает скумбрию по 8 гривен за килограмм. Потом она объяснила, что оговорилась, но сеть уже не остановить. Украинцы смеются над первой леди и вспоминают Тищенко.

Супруга президента активно продвигает информационную кампанию по здоровому питанию. На своем примере она хочет показать, что питаться правильно – легко и доступно. Однако с бюджетностью своего стола Елена Зеленская перестаралась. В прямом эфире она заверила, что покупает замороженную скумбрию по 8 гривен за килограмм.

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Внимательные телезрители не пропустили мимо уха эту оговорку первой леди и тут же упрекнули, что та не знает реальных цен. Зеленская извинилась за ошибку в своем инстаграм-профиле и объяснила, что имела в виду 8 гривен за 100 граммов.

Извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 гривен за 100 граммов. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в 7 утра,

– написала Елена Зеленская.

Однако курьез разлетелся по сети и вызвал волну насмешек.

Сеть смеется над Еленой Зеленской

Одни пользователи соцсетей просят супругу президента рассекретить рынок с удивительно низкими ценами. Другие сравнивают ее оговорку с казусом Николая Тищенко.

"Скумбрия по 8 гривен и гречка по 12 гривен у Тищенко. Елена, подскажите, на какой базар вы с ним ходите? Чтобы народ мог так счастливо жить";

Чтобы народ мог так счастливо жить"; "Зеленская вместе с Тищенко на одном базаре скупаются, наверное. У того мясо по 20 гривен, а у нее скумбрия по 8 гривен";

"Где вы с Тищенко такие магазины находите? Гречка 12, скумбрия 8";

"Зеленская, дай номер поставщика, хочу перекупить скумбрию по 8 гривен";

"Пани Елена, подскажите, пожалуйста, где вы с Николаем Тищенко покупаете продукты. Я бы тоже там тарился";

"Оговорочка! Вы просто и не думаете, сколько стоит скумбрия и прочие продукты";

"Теперь ночь спать не буду, в мыслях: "Где лежит скумбрия по 8";

"А ни ведущие, ни пани первая леди не знают стоимость продуктов, ни у кого не возник вопрос. Да нет, сегодня на маршрутку не сяду, пешком пройдусь, куплю лучше скумбрию";

"8 гривен стоит голова от скумбрии, а не скумбрия".