Какое вам дело, – Оля Полякова ответила на упреки фанов о неудачной пластике груди
Источник:инстаграм Оли Поляковой
Певица Оля Полякова отдыхает во Франции со старшей дочкой Машей. На террасе роскошной виллы она сделала откровенное фото в купальнике и нарвалась на критику фанов. Те заподозрили звезду в пластике груди. С ответом она не замедлила.
Фигурой 37-летней Оли Поляковой восхищается многомиллионная аудитория. Певица часто публикует смелые фото в купальниках, однако последний кадр вызвал волну обсуждения в сети.
К теме Оля Полякова отреагировала на критику ругательной песни своей дочери
Фаны заподозрили Полякову в пластике груди. Более того, публика считает, что операция была неудачной, так как ее прелести выглядят неестественно:
- "Грудь, должно быть, силиконовая! Мы все видим";
- "Ой, какой стремный силикон. Плохой ракурс для фото";
- "Пластический хирург у вас так себе";
- "Боже, сколько же силикона";
- "Грудь точно не своя";
- "Что с грудью, в самом деле? Тут даже не в ракурсе дело";
- "Очень не натуральные. Красивая фигура, все идеально, а пластика очень выделяется".
Ответ Поляковой на слухи о пластике
Певица не стала отрицать, что прибегала к пластике груди. Вместо этого она осудила подписчиков за то, что их интересует только ее внешность, а не внутренний мир.
Какое вам дело до чужой груди, ног, задницы, морды? Неужели людей оценивают только по внешности? Это же бред, когда в этом мире главнее иметь грудь, а не мозги, задницу, а не сострадание, губы, а не собственную позицию,
– эмоционально написала Оля Полякова.
"Вы понимаете, что внешность – это чистая вкусовщина. То, что нравится одному, – не по душе другому. Это вообще не предмет для спора! Я выдержу любой хейт и критику", – добавила звезда.
Знаменитость отметила: больше всего ее угнетает то, что эйджистские и бодишеймерские комментарии летят не только в ее адрес, но и в сторону детей и подростков. Похоже, Полякова имеет в виду свою дочь Машу, которая неоднократно страдала от хейтеров.