Без них не обходится ни одна крутая вечеринка; они умеют "зажигать" атмосферу на танц-поле и держать динамичный ритм до рассвета, эти люди могут превратить скучную дискотеку в лучший вечер года. Конечно, это диджеи.

Немногие смогут "завести" публику своим музыкальным вкусом и умением оригинально видоизменить мелодию. А вот диджеи делают это ежедневно. Вечеринки становятся яркими и незабываемыми не только из-за дым-машины или бликов дискошаров, но и благодаря тем, кто стоит за пультом диджея и наполняет клуб драйвом. Поэтому ко Дню диджея, мы хотим ознакомить вас с лучшими диджеями-исполнителями мира и Украины.

Дэвид Гетта

Французский диджей и обладатель двух премий Грэмми, Дэвид Гетта, считается одним из самых известных музыкантов среди диджеев. Он плодотворно сотрудничает с такими популярными исполнительницами и исполнителями как Рианна, Снуп Дог, Sia, Мадонна и с другими звездами. Лучшие синглы диджея – это Love Is Gone (2007), The World Is Mine (2004), Who's That Chick? (2010). К слову, в 2016 году Дэвиду выпала честь написать гимн для Чемпионата Европы по футболу.

Dimitri Vegas & Like Mike

Греко-бельгийский дуэт Dimitri Vegas & Like Mike, основанный братьями Димитрием и Майклом Тивайосами, начал покорять сердца людей в 2007 году. Знаковым для Dimitri Vegas & Like Mike стало участие в фестивале электронной музыки Tomorrowland, куда они были приглашены в качестве хозяев. С этого момента слава группы начала стремительно расти.

После выпуска ремикса Work That Body, исполнителями заинтересовался известный диджей Axwell, который доверил им сделать ремикс Rotterdam City of Love, Абеля Рамоса, для своего лейбла AXTONE.

Dimitri Vegas & Like Mike в 2010 году были удостоены чести сделать гимн фестиваля Tomorrowland. Сингл назвали Tomorrow (Give Into The Night) и выпустили в лейбле дуэта – Smash The House. В 2013 году Dimitri Vegas & Like Mike стали обладателями международной премии International Dance Music Awards в категории Breakthough DJ.

Мартин Гаррикс

Голландец Мартейн Герард Гарритсен, известный под именем Мартин Гаррикс, впервые стал лидером рейтинга лучших диджеев планеты в 2016 году. "Дикую" популярность молодому диджею принес трек Animals, взорвавшего чаты в 2013 году. Мартин Гаррикс создает треки вместе с Дуа Липо, Биби Рексой и работает в таких направлениях, как электро-хауc, троп и прогрессив.

Армин ван Бюрен

Еще один нидерландский диск-жокей, который неоднократно становился обладателем различных наград – это Армин ван Бюрен. Признание пришло к ван Бюрену благодаря авторскому шоу "A State Of Trance", радиотрансляции которого ведутся с 2001 года.

Также, славы исполнителю добавил альбом Imagine, который в 2008 году занял первые позиции голландских альбомных чартов. Imagine был таким успешным проектом, который принес Армину ван Бюрену престижную Грэмми. Всего у Армина вышло 6 альбомов и самыми известными песнями является Waiting For The Night и Great Spirit.

Avicii

Том Берглин, более известный под псевдонимом Avicii, был популярным и перспективным диджеем. К сожалению, в 2018 году исполнитель ушел из жизни. С Avicii сотрудничали Мадонна, Ленни Кравиц и Рита Ора. Одними из "хитовых" его синглов были Wake me up и The Nights.

Miss K8

Украинские диджеи не отстают от своих зарубежных коллег и также получают популярность и международную славу. Miss K8 (Екатерина Кремко) – украинская диджейка и музыкальная продюсер, работающая в жанре хардкор-техно. Девушка выступает на известных мировых фестивалях электронной танцевальной музыки – Defqon.1, Syndicate или Masters of Hardcore. В 2020 году исполнительница заняла 54-е место в рейтинге от журнала DJ Magazine. Miss K8 зажигает танц-полы песней Out Of The Frame.

ARTBAT

Дуэт украинских диджеев ARTBAT гордо носит звание "Прорыв года", которое им оказали в 2019 году. Группа состоит из двух опытных киевских диджеев и продюсеров Артура и Батиша. Они объединились в 2016 году и уже имеют хорошую репутацию в мировой электронной музыке. В 2020 году ARBAT оказался на 45 позиции рейтинга диджеев по версии издания DJ Magazine. Одними из самых известных треков дуэта считаются Tabu и For feelings.

Кельвин Харрис

Известный шотландский диджей и продюсер Кельвин Харрис является лауреатом NME Awords и The Music Producers Guild Awords. Песня с первого же его альбома сразу попала в Top 10 UK Singles Chart и продержалась там в течение пятнадцати недель. Харрис работает с такими звездами как Кайли Миноуг, Рианна, Софи Эллис-Бекстор, Dizzee Rascal. Песни исполнителя – Summer, My way, Feel So Close.

Стив Аоки

Популярность калифорнийскому электронщику Стиву Аоки принесли не собственные хиты, а ремиксы композиций. Аоки работал над песнями Дрейка, Майкла Джексона, Ленни Кравица и других.

В 20 лет диджей основал собственный рекорд-лейбл Dim Mak Records, где впоследствии записали свои треки Armand Van Helden и Dada Life. В 2012 году вышел альбом Wonderland, над которым вместе с диджеем работало много звезд – The Exploited, LMFAO, Lil Jon, will.i.am, Кид Кади, Винтер Гордон и Трэвис Баркер.

Omnia

Диджей с Донеччины, Евгений Смирнов, был дважды включен в список 100 лучших диджеев планеты от престижного рейтинга DJ Mag – Top 100 DJ's, а также дважды становился диджеем №1 Украины.

Слава к Omnia пришла в 2012 году, после выпуска трека The Fusion, а следующие синглы The Light и For The First Time еще сильнее укрепили его позиции на мировом уровне электронной музыки. Также, музыкант ведет собственный подкаст Omnia Music Podcast, где экспериментирует с различными жанрами электронной музыки.