Леся Никитюк показала фото разбитых домов на Салтовке в Харькове: "Почувствовала боль людей"

Украинская ведущая Леся Никитюк показала ужасающие последствия российских атак по Салтовке в Харькове. Она своими глазами увидела, на что оккупанты превратили район города.

Телеведущая отправилась в Харьков, чтобы увидеть, как живет город во время войны. Леся Никитюк побывала в одном из наиболее пострадавших районов – на Салтовке.

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Отметим, что в этом районе от постоянных прилетов окупантов пострадал едва ли не каждый дом.

Фотографии на фоне разрушенного города Леся Никитюк опубликовала в соцсети. Также телеведущая поделилась своими впечатлениями от увиденного и призналась, что подобное трудно видеть своими глазами.

Она рассказала, что людей в районе немного. Но они возвращаются. В частности, возвращаются те, в кого уцелели квартиры.

Когда мы подъезжали к Салтовке, я была в растерянности, мы все помним те видео и фото. Мы все почувствовали тогда боль людей, живших в этом районе Харькова,

– написала Никитюк.



Ведущая рассказала, что в момент, когда она вышла из маршрутки, начался снегопад. "Сама природа словно захотела прикрыть метелью все изуродованные врагом дома.. Снег может и прикрыл последствия, но мы все видим и всегда будем помнить что сделала "сосийская федерация", – сказала Леся Никитюк.

Кроме того, в Instagram-Stories ведущая показала, как сейчас смотрится центр Харькова.

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