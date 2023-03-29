Просто нужно время, – супруга Виктора Павлика призналась, был ли он против ринопластики

Жена Виктора Павлика Екатерина совершила пластическую операцию на нос. Она рассказала, что мужчина был против ринопластики. Почему ему не нравилась эта идея и как он отреагировал – смотрите ниже.

Екатерина Репьяхова таки осуществила свою мечту – сделала долгожданную ринопластику, хотя мужчина – Виктор Павлик – и был против. Она также подчеркнула, что и ему не помешала бы пластическая операция.

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Почему Павлик был против пластической операции

Жена певца объясняет, что Виктор Павлик против чего-либо, он человек "советского союза", поэтому против любых изменений, консерватор.

Он был против ринопластики. Но в целом он все это принимает, просто нужно время. Так же было и с губами (Екатерина увеличила себе губы – 24 Канал). Он был в шоке. Когда я сделала губы, он сказал: "Ну ладно ринопластика, а губы зачем?". Тогда я поняла, что ринопластика – это уже нормально для него,

– вспомнила Екатерина.

Как певец отреагировал на "новый нос" Екатерины

Во время интервью Виктор Павлик вошел к жене в палату, поцеловал ее и подарил цветы.

"Да тебя не узнать… Какая первая мысль, когда ее увидел? Мне ее жаль, в плане того, что она такая бедненькая здесь сидит, но я рад, потому что она счастлива. А синяки под глазами какие?", – прокомментировал певец.

Ранее Екатерина Репьяхова показывала первую реакцию Виктора Павлика на ринопластике. Она рассказала, что музыкант был против операции и даже говорил, что не приедет в больницу. Но посетил любимую после операции и показался на видео.

Шок-контент. У меня нет слов. Подписчики, если бы не вы, я бы этого не пережил. Вы посмотрите, это как в кино – Франкенштейн,

– в шутку сказал Павлик.

Смотрите полное интервью с Екатериной Репьяховой: видео

К слову, Екатерина Репьяхова призналась, сколько стоила пластическая операция на нос. Также блоггер ответила, планирует ли в ближайшее время делать маммопластику.