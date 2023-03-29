Просто нужно время, – супруга Виктора Павлика призналась, был ли он против ринопластики
Источник:Слава Демин
Жена Виктора Павлика Екатерина совершила пластическую операцию на нос. Она рассказала, что мужчина был против ринопластики. Почему ему не нравилась эта идея и как он отреагировал – смотрите ниже.
Екатерина Репьяхова таки осуществила свою мечту – сделала долгожданную ринопластику, хотя мужчина – Виктор Павлик – и был против. Она также подчеркнула, что и ему не помешала бы пластическая операция.
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Почему Павлик был против пластической операции
Жена певца объясняет, что Виктор Павлик против чего-либо, он человек "советского союза", поэтому против любых изменений, консерватор.
Он был против ринопластики. Но в целом он все это принимает, просто нужно время. Так же было и с губами (Екатерина увеличила себе губы – 24 Канал). Он был в шоке. Когда я сделала губы, он сказал: "Ну ладно ринопластика, а губы зачем?". Тогда я поняла, что ринопластика – это уже нормально для него,
– вспомнила Екатерина.
Как певец отреагировал на "новый нос" Екатерины
Во время интервью Виктор Павлик вошел к жене в палату, поцеловал ее и подарил цветы.
"Да тебя не узнать… Какая первая мысль, когда ее увидел? Мне ее жаль, в плане того, что она такая бедненькая здесь сидит, но я рад, потому что она счастлива. А синяки под глазами какие?", – прокомментировал певец.
Ранее Екатерина Репьяхова показывала первую реакцию Виктора Павлика на ринопластике. Она рассказала, что музыкант был против операции и даже говорил, что не приедет в больницу. Но посетил любимую после операции и показался на видео.
Шок-контент. У меня нет слов. Подписчики, если бы не вы, я бы этого не пережил. Вы посмотрите, это как в кино – Франкенштейн,
– в шутку сказал Павлик.
Смотрите полное интервью с Екатериной Репьяховой: видео
К слову, Екатерина Репьяхова призналась, сколько стоила пластическая операция на нос. Также блоггер ответила, планирует ли в ближайшее время делать маммопластику.