Остаются в Украине: как сейчас живут дети Владимира и Елены Зеленских

Владимир и Елена Зеленские воспитывают сына и дочь. Недавно президент заверил, что его дети остаются в Украине, несмотря на российское вторжение и постоянную угрозу.

Полномасштабная война изменила жизнь многих украинцев и тем более президентской семьи. 24 Канал расскажет, где и как живут дети Владимира и Елены Зеленских.

Читайте также В зефирных костюмах: Лилия Ребрик увлекла family look с дочерью на прогулке в Киеве

Как и где живут дети Зеленских

Президент Украины на днях рассказывал, что его 18-летняя дочь Александра и 10-летний Кирилл остаются в Украине.

В голове у меня или у моей жены даже представления нет – кто отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей. Это будет нечестно и несправедливо,

– эмоционально рассказывал Владимир Зеленский.

Президент объяснял, что беспокоится за детей, но не считает правильным вывозить их за пределы страны. Но по безопасности Зеленский не рассказывает, где именно они живут.

Где учатся Александра и Кирилл

Больше о том, как и где живут известные звездные дети, узнайте в нашем материале

Александра и Кирилла Зеленские не ведут публичную жизнь. Известно, что Александра учится в украинском высшем учебном заведении на гуманитарной специальности. В июле прошлого года дочь Зеленского вместе с другими украинскими выпускниками сдала национальный мультипредметный тест. Первая леди призналась, что девочка получила высокие баллы.

Неизвестно, где именно учится сын Зеленских Кирилл. Первая леди рассказывала, что мальчик в связи с войной заинтересовался видами оружия и другими военными деталями. В то время как ее дочь имеет собственные мнения относительно событий в Украине и мире, поэтому у Зеленской есть рассудительный собеседник.