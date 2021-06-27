Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" каждый раз заводит многомиллионную аудиторию жаркими образами. Кайли Дженнер опубликовала новое фото на личной странице в инстаграме. Фотография за несколько часов набрала более 3 миллионов одобрений.

Горячее Кайли Дженнер показала большую грудь в рваном топе без бюстгальтера: фото

Эротический образ Кайли Дженнер

Знаменитость позировала перед объективом на фоне роскошного горного пейзажа. Для нового пикантного образа она выбрала роскошный наряд.

Кайли Дженнер примерила изысканное черное платье с разрезом на тонких бретелях, которое удачно подчеркивало изящную фигуру. Звезда игриво спустила одну бретельку и засветила ярко-зеленый бюстгальтер, а также показала пышную грудь в декольте.

Модель совместила наряд с зеленой обувью. Она собрала волосы в элегантный пучок сзади, выпустив несколько локонов. На лице Кайли Дженнер сделала роскошный макияж. Звезда подчеркнула глаза длинными стрелками и накрасила губы шоколадным блеском.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Пикантные фото Кайли Дженнер