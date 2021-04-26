Известная американская модель и миллионерша Кайли Дженнер опубликовала очередную серию жарких фотографий на личной странице. Она каждый раз примеряет образы с перчинкой, которые подчеркивают ее прелести.

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Образ Кайли Дженнер

Знаменитость позировала перед объективом в одной из комнат своего поместья. Она предстала в длинных белоснежных брюках с полосками, а также чрезвычайно откровенном топе с многочисленными вырезами на груди и животе. Это позволило Кайли похвастаться пышными формами и тонкой талией.

Дженнер дополнила смелый аутфит солнцезащитными очками со стильной оправой и песочной сумочкой. В ушах звезды красовались массивные серьги-подвески в виде цепи.

Модель распустила пышные волосы и уложила их нежными волнами. На лице Кайли Дженнер сделала фирменный макияж. Она подчеркнула глаза нюдовыми тенями и стрелками, а губы подчеркнула персиковым блеском. Знаменитость сделала фото несколько размытыми, что придало им особенности.

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Реакция сети

Поклонники Кайли Дженнер в восторге от нового смелого look знаменитости. Они не сдерживаются в комментариях и засыпают звезду комплиментами: