Светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер в очередной раз завела сеть провокационным фото. Звезда засветила огромную грудь в откровенном купальнике, а также похвасталась безупречным загаром.

Горячая красотка взбудоражила воображение 218-миллионной аудитории подписчиков. Кайли не стесняется позировать на камеру в соблазнительном наряде и в очередной раз продемонстрировала роскошную фигуру.

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Дженнер эротично позировала, облокотившись на стену. Звезда предстала на фото в светло-зеленой мини-юбке и бюстгальтере от купальника. Наряд мало красивый принт, придало ему яркости. Представительница телесемейства Кардашян-Дженнер показала длинные ноги, а также выпятила огромную грудь.

Сексуальный look Кайли дополнила аксессуарами: небольшими сережками-кольцами, браслетами и солнцезащитными очками с голубыми линзами. Длинные роскошные волосы она распустила, а на лице сделала макияж с коричневой помадой на губах.

На тело любимицы миллионов падали лучики солнца, которые подчеркивали ее идеальный золотистый загар.



Сексуальная Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер