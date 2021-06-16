Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вышли в свет как пара через 2 года после расставания

Звездная пара Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта подогрела слухи о возобновлении отношений. На днях они вместе посетили светское мероприятие вместе с 3-летней дочерью Сторми.
Американский рэпер Трэвис Скотт (настоящее имя – Жак Берман Уэбстер II) и модель Кайли Дженнер появились вместе на 72 ежегодном благотворительном вечере Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Похоже, что звездная пара, которая разорвала отношения около 2 лет назад, возобновила роман.
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Кайли Дженнер и Трэвис Скотт вышли в свет как пара
На светском мероприятии знаменитости не скрывали чувств. Они много обнимались и целовались. Примечательно, что вместе с собой они взяли дочь – 3-летнюю Сторми.
Тревиса Скотта на благотворительном вечере наградили за вклад в моду, искусство, предпринимательство и социальную справедливость. В своей благодарственной речи он вспомнил о дочери и любимой.
Сторми, я люблю тебя. Женушка, и тебя я тоже люблю!
– заявил исполнитель.
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью / Фото Getty Images
В своем инстаграме Кайли Дженнер также поделилась романтическим фото с Трэвисом Скоттом. Рэпер нежно обнимал любимую со спины.
Что известно об отношениях Трэвиса Скотта и Кайли Дженнер
- О романе звезд стало известно в конце весны в 2017 году. Почти сразу после начала отношений появилась информация о беременности Кайли Дженнер. Светская львица родила дочь 1 февраля 2018 года.
- Бывший бойфренд модели Tyga заявил, что отцом новорожденной девочки может быть он, а не Трэвис Скотт. Ведь его отношения с Кайли продолжались после расставания в апреле 2017 года.
- Перед рождением первенца Дженнер, западная пресса обсуждала слухи об изменах Трэвиса Скотта и то, что Кайли Дженнер разорвала с ним отношения, выгнав из дома. В июне 2018 года владелица бьюти-империи планировала нанять частного детектива, чтобы он проследил за рэпером во время его тура по Европе.
- Впоследствии у пары все наладилось, однако в октябре 2019 года стало известно, что Кайли и Трэвис взяли паузу в отношениях. Поговаривали, что исполнитель изменял матери его дочери, но сам он всю эту информацию опровергал.