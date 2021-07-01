Кайли Дженнер позировала в откровенном топе без бюстгальтера: дерзкие фото

Американская знаменитость Кайли Дженнер продолжает делиться откровенными и смелыми фотографиями. На днях она позировала в съемке, где примерила топ и джинсы.

Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" не перестает хвастаться пышными формами в эротических образах. Кайли Дженнер опубликовала очередную серию откровенных фото на личной странице в инстаграме.

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Образ Кайли Дженнер

Знаменитость появилась в новой эротической фотосессии. Она соблазнительно позировала перед объективом на сером фоне. Кайли Дженнер для нового образа примерила белоснежный кроп-топ с одной бретелькой. Модель не надела бюстгальтер, а потому засветила интимные места и взбудоражила воображение поклонников.

Также звезда выбрала голубые объемные джинсы с многочисленными карманами. Кайли соединила смелый наряд с синими туфлями с острым носком. Дерзкий look дополняли небольшая сумочка горчичного цвета, трендовые солнцезащитные очки и серьги-подвески.

Дженнер распустила волосы и уложила их роскошными локонами. Сексуальный образ завершал фирменный макияж. Звезда подчеркнула глаза коричневыми тенями и накрасила губы нюдовой помадой.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники засыпали знаменитость комплиментами в комментариях под публикацией. Новые фото набрали более 9 миллионов лайков.