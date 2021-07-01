Кайлі Дженнер позувала у відвертому топі без бюстгальтера: зухвалі фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує ділитися відвертими та сміливими світлинами. Днями вона позувала у зйомці, де приміряла топ і джинси.

Відома американська модель та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" не припиняє хизуватися пишними формами в еротичних образах. Кайлі Дженнер опублікувала чергову серію відвертих фото на особистій сторінці в інстаграмі.

До теми Вагітна Cardi B повністю оголилась поряд з чоловіком: пристрасне фото скандальної пари

Образ Кайлі Дженнер

Знаменитість постала у новій еротичній фотосесії. Вона спокусливо позувала перед об'єктивом на сірому тлі. Кайлі Дженнер для нового образу приміряла білосніжний кроп-топ з одною бретеллю. Модель не одягнула бюстгальтер, а тому засвітила інтимні місця та розбурхала уяву шанувальників.

Також зірка обрала блакитні об'ємні джинси з численними кишенями. Кайлі поєднала сміливе вбрання з синіми туфлями з гострим носком. Зухвалий look доповнювали невелика сумочка гірчичного кольору, трендові сонцезахисні окуляри та сережки-підвіски.

Дженнер розпустила волосся та вклала його розкішними локонами. Сексуальний образ завершував фірмовий макіяж. Зірка підкреслила очі коричневими тінями й нафарбувала губи нюдовою помадою.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Шанувальники засипали знаменитість компліментами у коментарях під публікацією. Нові фото набрали понад 9 мільйонів вподобань.