Кайли Дженнер показала большую грудь в рваном топе без бюстгальтера: фото

Американская знаменитость Кайли Дженнер не прекращает устраивать горячие фотосъемки на отдыхе. На этот раз она позировала в смелом наряде без белья.
Очередную серию жарких фотографий с отдыха звезда реалити-шоу опубликовала на личной странице в инстаграме. Кайли Дженнер всегда уверена в себе и знает, как подчеркнуть свои прелести.
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Эротические фото Кайли Дженнер
Американская знаменитость позировала перед объективом на фоне океана и пальм. Она предстала перед камерой в чрезвычайно вызывающей одежде.
Кайли примеряла бежевый "рваный" топ с бахромой на тонких бретелях и асимметричную миниюбку в том же стиле. Звезда не надевала бюстгальтер, а потому засветила пышную грудь на камеру.
Соблазнительный образ Дженнер дополнила массивным аксессуаром-ожерельем цвета морской волны, который свисал на аппетитных бедрах.
Волосы модель сверху заплела в косы и распустила остальные. На лице она сделала фирменный макияж. Кайли подчеркнула глаза нюдовими тенями и накрасила губы коричневой помадой.
Кайли Дженнер / Фото с инстаграма звезды
Кайли Дженнер / Фото с инстаграма звезды