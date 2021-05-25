Кайли Дженнер показала большую грудь в рваном топе без бюстгальтера: фото

Американская знаменитость Кайли Дженнер не прекращает устраивать горячие фотосъемки на отдыхе. На этот раз она позировала в смелом наряде без белья.

Очередную серию жарких фотографий с отдыха звезда реалити-шоу опубликовала на личной странице в инстаграме. Кайли Дженнер всегда уверена в себе и знает, как подчеркнуть свои прелести.

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Эротические фото Кайли Дженнер

Американская знаменитость позировала перед объективом на фоне океана и пальм. Она предстала перед камерой в чрезвычайно вызывающей одежде.

Кайли примеряла бежевый "рваный" топ с бахромой на тонких бретелях и асимметричную миниюбку в том же стиле. Звезда не надевала бюстгальтер, а потому засветила пышную грудь на камеру.

Соблазнительный образ Дженнер дополнила массивным аксессуаром-ожерельем цвета морской волны, который свисал на аппетитных бедрах.

Волосы модель сверху заплела в косы и распустила остальные. На лице она сделала фирменный макияж. Кайли подчеркнула глаза нюдовими тенями и накрасила губы коричневой помадой.



Кайли Дженнер / Фото с инстаграма звезды

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Кайли Дженнер / Фото с инстаграма звезды