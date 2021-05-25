Кайлі Дженнер показала великі груди у рваному топі без бюстгальтера: фото

Американська знаменитість Кайлі Дженнер не припиняє влаштовувати спекотні фотозйомки на відпочинку. Цього разу вона позувала у сміливому вбранні без білизни.

Чергову серію спекотних світлин з відпочинку зірка реаліті-шоу опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Кайлі Дженнер завжди впевнена в собі та знає, як підкреслити свої принади.

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Еротичні фото Кайлі Дженнер

Американська знаменитість позувала перед об'єктивом на тлі океану та пальм. Вона постала перед камерою в надзвичайно зухвалому вбранні.

Кайлі приміряла бежевий "рваний" топ з торочками на тонких бретелях та асиметричну мініспідницю в такому самому стилі. Зірка не одягала бюстгальтер, а тому засвітила пишні груди на камеру.

Спокусливий образ Дженнер доповнила масивним аксесуаром-намистом кольору морської хвилі, який звисав на апетитних стегнах.

Волосся модель зверху заплела у коси та розпустила решту. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж. Кайлі підкреслила очі нюдовими тінями й нафарбувала губи коричневою помадою.



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки



Кайлі Дженнер / Фото з інстаграму зірки