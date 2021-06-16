Кайли Дженнер похвасталась пышной грудью в платье с глубоким декольте

Американская знаменитость Кайли Дженнер продолжает радовать аудиторию жаркими снимками. На этот раз она позировала в соблазнительном платье с откровенным декольте.

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" и известная модель Кайли Дженнер опубликовала очередную серию пикантных снимков на личной странице. Как и всегда, фото взбудоражили воображение поклонников и набрали более 6 миллионов лайков всего за несколько часов.

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Откровенные фото Кайли Дженнер

Знаменитость сексуально позировала перед объективом в частном самолете, наполненном искусственным фиолетовым светом. Для нового горячего образа она выбрала винтажное платье от Jean Paul Gaultier оливкового цвета. Наряд обтягивал фигуру Кайли Дженнер, подчеркивая все ее прелести.

Не осталось без внимания и глубокое декольте, которое делало акцент на пышной груди. Другой яркой деталью аутфит стал розовый маникюр.

Стилисты уложили пышные волосы модели нежными волнами с помощью геля. А визажисты сделали на лице звезды изысканный макияж. Они накрасили веки коричневыми и золотистыми тенями, а также подчеркнули губы нюдовим блеском.

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Напомним, что в этом наряде Кайли Дженнер появилась на благотворительном вечере вместе с бывшим возлюбленным Трэвисом Скоттом. Знаменитости вели себя на публике как пара, чем подогрели слухи о возможном объединении. Вместе с родителями была 3-летняя дочь Сторми.