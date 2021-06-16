Кайлі Дженнер похизувалась пишними грудьми у сукні з глибоким декольте

Американська знаменитість Кайлі Дженнер продовжує тішити аудиторію спекотними знімками. Цього разу вона позувала у спокусливій сукні з відвертим декольте.

Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" та відома модель Кайлі Дженнер опублікувала чергову серію пікантних знімків на особистій сторінці. Як і завжди, фото розбурхали уяву шанувальників та набрали понад 6 мільйонів вподобань лише за кілька годин.

Спекотно Демі Роуз показала великий бюст у ліловому ліфі: відверті фото в ліжку

Відверті фото Кайлі Дженнер

Знаменитість сексуально позувала перед об'єктивом у приватному літаку, наповненому штучним фіолетовим світлом. Для нового гарячого образу вона обрала вінтажну сукню від Jean Paul Gaultier оливкового кольору. Вбрання обтискало фігуру Кайлі Дженнер, підкреслюючи всі її принади.

Не залишилося без уваги й глибоке декольте, яке робило акцент на пишних грудях. Іншою яскравою деталлю аутфіта став рожевий манікюр.

Стилісти вклали пишне волосся моделі ніжними хвилями за допомогою гелю. Натомість візажисти зробили на обличчі зірки вишуканий макіяж. Вони нафарбували повіки коричневими та золотистими тінями, а також підкреслили губи нюдовим блиском.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, що у цьому вбранні Кайлі Дженнер з'явилась на благодійному вечорі разом з колишнім коханим Тревісом Скоттом. Знаменитості поводили себе на публіці як пара, тому підігріли чутки про можливе об'єднання. Разом з батьками була 3-річна донечка Стормі.