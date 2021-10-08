Кайли Дженнер очаровала фанатов total red образом в облегающем комбинезоне: фото

Американская блогер Кайли Дженнер провела новый светский выход, где поразила своей эпатажностью. Беременная звезда надела красный комбинезон, который подчеркивал ее округлый живот.

Перед холодной зимой звезда решила как можно скорее "утеплиться", чтобы уберечь себя и ребенка от простуды. Поэтому ее новый образ может даже несколько удивить, но и увлечь одновременно.

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Для прогулки Кайли выбрала красный комбинезон с длинными рукавами и горловиной, который также переходил в красную обувь. Поверх него звездная мамочка надела роскошное красное пальто длины макси и теплые красные варежки. Свой total red look она дополнила акцентной сумочкой такого же цвета с принтом "далматинца".



Эпатажная Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогера

Кайли Дженнер в total red look / Фото из инстаграма девушки



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма блогера



Милая Кайли Дженнер / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Фанаты были увлечены непривычным для Кайли образом, поэтому засыпали ее комплиментами: