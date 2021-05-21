Кайли Дженнер продолжает доказывать, что является одной из самых сексуальных женщин в мировом шоу-бизнесе. Она точно знает, как подчеркнуть прелести своего тела и скрыть недостатки.

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Сексуальные фото Кайли Дженнер

Звезда отдыхала на роскошной яхте. На серии новых фото, которые Кайли распространила на личной странице в инстаграме, она позирует в роскошном серебристом купальнике. Такой наряд подчеркнул пышный бюст Дженнер и ее упругие ягодицы.

Волосы представительница телесемейства Кардашян-Дженнер распустила, а на лице сделала безупречный макияж. Также модель обнародовала несколько провокационных кадров, на которых показала, как вылезает из воды после плавания. Снимки были сделаны с ракурсов, которые подчеркнули аппетитные ягодицы Кайли.

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