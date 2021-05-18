Известная американская модель и основательница бьюти-бренда Кайли Дженнер опубликовала новые жаркие фото на личной странице. Звезда засветила пышные прелести и завела сеть.

Жарко Кайли Дженнер похвасталась пышным бюстом в нюдовом купальнике: горячие кадры

Кайли Дженнер в бикини

Знаменитость отправилась на отдых вместе с дочкой и подругами. Кайли не упускает случая устраивать фотосессии в откровенных нарядах. На этот раз звезда обнародовала фотографии со съемки на яхте.

Дженнер предстала перед камерой в серебристом блестящем бикини от Dolce&Gabbana. Он удачно подчеркивал пышную грудь модели, а также без внимания не остались и ее аппетитные ягодицы. Соблазнительный образ дополняла цепочка на теле от Lili Claspe, серьги-подвески и несколько колец.

Мокрые волосы Кайли добавляли кадрам особой перчинки. На лице звезды был легкий макияж с акцентом на губах.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма модели



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма модели