Кайли Дженнер закрутила роман со звездой "Дюны": кто этот актер – СМИ

Американская модель и бизнесмен Кайли Дженнер разошлась с Тревисом Скоттом и закрутила новый роман. Друзья утверждают, что звезда встречается со звездой фильма "Дюна" Тимоти Шаламе.

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе заподозрили в романе еще несколько недель назад, но на днях в печати получили подтверждение от друзей пары. Модель и актер действительно встречаются. Пока их отношения непринуждены.

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Кайли Дженнер встречается с Тимоти Шаламе

В настоящее время они сохраняют в своих отношениях определенную непринужденность. Это несерьезные отношения, но Кайли нравится проводить время с Тимоти и смотреть, куда это все приведет,

– сообщил источник.

По словам инсайдера, модель удовлетворена новыми отношениями и чувствует себя в них гораздо лучше, чем во взаимоотношениях с Тревисом Скоттом. "Для нее это было действительно весело, потому что она чувствует себя гораздо иначе, чем ее прошлые отношения. Это новое и увлекательное для Кайли, и она очень веселится".

Пока звезды не хотят обнародовать отношения. Фаны ожидали увидеть их вместе на фестивале Coachella, но этого не произошло. Также близкие друзья рассказали о знакомстве звезд. Они встретились благодаря Кендалл Дженнер, которая хорошо дружит с Тимоти.



Кайли Дженнер / Фото с ее инстаграма

Кайли Дженнер лишь несколько месяцев назад разошлась с бойфрендом и отцом двух детей Тревисом Скоттом. Это произошло после того, как в сети ходили сплетни об изменах рэпера. Звездная пара приняла решение разойтись без скандалов и остаться друзьями ради общих дочери и сына. Модель и предпринимательница воспитывает дочь Сторми и годовалого сына, имя которого оставляет в тайне

Добавим, Тимоти Шаламе – 27-летний американский актер, известный ролью в фильмах "Интерстеллар", "Назови меня своим именем", "Дюна". Общался с Лили-Роуз Депп и мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес.



Тимоти Шаламе / Фото с его инстаграма