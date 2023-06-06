В последний раз такой приказ отдавал Гитлер: звездный бомонд яростно реагирует на подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, что в 5 километрах от города Новая Каховка. На правобережье Херсона эвакуация, в опасности оказались тысячи украинцев.

Украинский звездный бомонд эмоционально реагирует на подрыв россиянами Каховской ГЭС и подчеркивает, что в страхе перед контрнаступлением оккупанты идут по пути Гитлера. 24 Канал собрал комментарии Кати Осадчей, Юрия Горбунова, Тины Кароль, Маши Ефросининой и других знаменитостей на очередное террористическое преступление России.

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Реакция звезд на подрыв Каховской ГЭС

Катя Осадчая

Ведущая отметила, что о подрыве Каховской ГЭС говорили еще год назад, а сейчас эти страшные предположения стали реальностью.

Еще одно ужасное преступление! Очередной теракт со стороны России. Вода несется быстро, в течение суток будут подтоплены около 80 населенных пунктов. В зоне риска 16 тысяч человек. Это террор, это преступление против населения, экологии, Украины и мира,

– эмоционально подписала Катя Осадчая.

Потап

Рэпер считает, что у российских террористов началась агония, ведь они ничего не могу сделать на поле боя. Так что только теряют и разрушают.

"Подрыв Каховской ГЭС – это не просто террористический акт, это акт против самой природы. Экологическая катастрофа, к которой приведут последствия этого издевательства над природой, будет ужасна", – написал Потап.

Кристина Решетник

Страшные новости с самого утра. Террористы взорвали Каховскую ГЭС. Последний раз плотины на Днепре взрывали по приказу Адольфа Гитлера в 1943 году во время наступления советских войск. И теперь снова. Они думают, что это остановит контрнаступление или наши ВСУ. Ошибаются! Процесс победы Украины не остановить,

– написала Кристина Решетник.

Жена неизменного ведущего "Холостяка" подчеркнула, что самое важное сейчас – это эвакуировать людей. Она попросила отозваться тех, кто из южных областей Украины. В комментариях написали пользователи Новой Каховки, Херсона и те, кто не может дозвониться родственникам на левобережье Херсонщины.

Юрий Горбунов

"Очередное военное преступление оккупантов! Экологическая и техногенная катастрофа! Уже официально заявлено! Россияне взорвали машинный зал Каховской ГЭС. Затоплены села, нарушение экосистемы целого региона, опасность катастрофы на Запорожской АЭС, охлаждающей стержни водами Днепра", - прокомментировала.

Он обратил внимание, что пока Россия совершает экоцид в XXI веке, ООН празднует день русского языка.

Тина Король

Певица в инстаграм-сторис объявила, что ее благотворительный фонд готов помочь жителям Херсона и оставила контакты.

Реакция Тины Кароль на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика показала архивное видео из Новой Каховки, где еще три года назад отмечала, что это один из их любимых городов в концертных турах.

Новая Каховка. Мы с гастролями были там во всех городках, и не один год. Мне трудно представить, что сейчас там переживают люди,

– написала Катя Репяхова в инстаграм-сторис.

Кроме того, блоггер поделилась сообщением, что в Новой Каховке затопило местный зоопарк, там погибло много животных. "Им и ада мало", – прокомментировала Катя Репяхова.

Маша Ефросинина

Нет слов. Вот что происходит, когда твой сосед – кровавый террорист, страна, где человеческая жизнь ничего не значит. Снова многие погибнут, погибнут животные. Тысячи украинцев потеряют дома, снова и снова,

– написала ведущая на английском.

Реакция Маши Ефросининой на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис

Надя Дорофеева

Певица поделилась твитом министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, где говорится, что подрыв Каховской ГЭС – это самая большая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия.

Реакция Нади Дорофеевой на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис

alyona alyona

Российская армия взорвала Каховскую ГЭС. Это очередное военное преступление террористов. Это настоящий экоцид, последствия которого трудно даже вообразить. Оккупанты уничтожили зоопарк в Новой Каховке. Животные погибли. Они уничтожают все живое. Для них нет ценности жизни любого существа. Цель – геноцид,

– высказалась реперка.

Реакция alyona alyona на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис

Слава Демин

Радиоведущий также отметил, что последний раз плотины на Днепре взрывали по приказу Гитлера, но от наступления советских войск это не спасло.

Не помогло. И на этот раз бункерному обещанному от страха деду ничего не поможет,

– эмоционально выразился Слава Демин.

Реакция Славы Демина на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис

Наталья Могилевская

Певица поделилась сообщением от Укргидроэнерго и отметила, что из Херсона сегодня отправляется первый эвакуационный поезд.

Реакция Натальи Могилевской на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис

Тарас Цымбалюк

Реакция Тараса Цымбалюка на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис

Александр Эллерт

Реакция Эллерта на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис