Певица NAVKA показала ужасающие последствия подрыва Каховской ГЭС: ее любимый в эпицентре событий

Украинская певица NAVKA показала последствия уничтожения Каховской ГЭС российскими оккупантами. В эпицентре событий сейчас находится любимая певица.

6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, повлекли наибольшую техногенную катастрофу в Европе за последние годы. Украинские звезды обращаются к миру и эмоционально реагирует на события. Певица NAVKA показала последствия экоцида, что делает Россия.

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NAVKA показала последствия подрыва Каховской ГЭС

Исполнительница обнародовала видео с позиций подразделения мужчины – на кадрах его маленькая Родина. Вода затапливает побережье.

Представьте себе, что это означает для сотен тысяч людей – навсегда потерянные дома, тропы детства, вкус яблок из бабушкиного сада. Утрачена личная история, которую можно было затронуть, почувствовать на вкус, вдохнуть… Теперь каждая история рода и память – только в голове, книга, в песнях,

– поделилась NAVKA.

Последствия подрыва Каховской ГЭС: видео

Артистка призвала жителей Херсона эвакуироваться и выразила надежду, что все пройдет безопасно. Она напомнила, как 18 августа 1941 г. по приказу советской власти подорвали дамбу Днепровской ГЭС, чтобы остановить наступление немецких войск. Погибли десятки тысяч военных, о чем не было принято говорить. История повторилась – но теперь пропагандисты смеют распространять фейки, как будто это работа украинцев.

"Оккупанты должны ответить за все!" – подытожила NAVKA. Она также призналась, что планировала после победы с любимым посетить село Крынки на левом берегу Днепра – там есть музей Остапа Вишни. Но теперь его судьба неизвестна.



Как сейчас выглядит дамба / Фото NAVKA

Фото с места событий / Фото NAVKA

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