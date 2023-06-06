Певица NAVKA показала ужасающие последствия подрыва Каховской ГЭС: ее любимый в эпицентре событий
Источник:NAVKA
Украинская певица NAVKA показала последствия уничтожения Каховской ГЭС российскими оккупантами. В эпицентре событий сейчас находится любимая певица.
6 июня российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, повлекли наибольшую техногенную катастрофу в Европе за последние годы. Украинские звезды обращаются к миру и эмоционально реагирует на события. Певица NAVKA показала последствия экоцида, что делает Россия.
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NAVKA показала последствия подрыва Каховской ГЭС
Исполнительница обнародовала видео с позиций подразделения мужчины – на кадрах его маленькая Родина. Вода затапливает побережье.
Представьте себе, что это означает для сотен тысяч людей – навсегда потерянные дома, тропы детства, вкус яблок из бабушкиного сада. Утрачена личная история, которую можно было затронуть, почувствовать на вкус, вдохнуть… Теперь каждая история рода и память – только в голове, книга, в песнях,
– поделилась NAVKA.
Последствия подрыва Каховской ГЭС: видео
Артистка призвала жителей Херсона эвакуироваться и выразила надежду, что все пройдет безопасно. Она напомнила, как 18 августа 1941 г. по приказу советской власти подорвали дамбу Днепровской ГЭС, чтобы остановить наступление немецких войск. Погибли десятки тысяч военных, о чем не было принято говорить. История повторилась – но теперь пропагандисты смеют распространять фейки, как будто это работа украинцев.
"Оккупанты должны ответить за все!" – подытожила NAVKA. Она также призналась, что планировала после победы с любимым посетить село Крынки на левом берегу Днепра – там есть музей Остапа Вишни. Но теперь его судьба неизвестна.
Как сейчас выглядит дамба / Фото NAVKA
Фото с места событий / Фото NAVKA
Последние важные новости о подрыве Каховской ГЭС
- Через 7 часов после теракта катастрофу прокомментировал прихвостень Путина Песков. Он цинично назвал это "диверсией" Киева. Напомним, что по данным украинской разведки, россияне совершали подрыв Каховской ГЭС дистанционно. К тому же, пропагандист Егор Гузенко раньше сам признался, что именно Россия отвечает за катастрофу.
- Последствия подрыва Каховской ГЭС ужасающие – в сети появились кадры из Херсона. Затопленные дома плывут по воде, видны только крыши.
- Власти прогнозируют, что уровень воды может подняться на 5 метров. Но в области есть безопасные регионы, в которые следует переместиться гражданам, живущим вдоль береговой линии рек Днепр и Кошева. Подробнее смотрите здесь.