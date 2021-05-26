Кабмин планирует применить санкции против 11 российских актеров

Кабинет Министров Украины в среду, 26 мая, планирует утвердить проект о введении санкций относительно 11 человек. Ими являются российские представители сферы культуры и искусства.

Соответствующая информация появилась в повестке дня на сайте кабмина. Против российских актеров чиновники планируют применить персональные, специальные, экономические и другие ограничительные меры.

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Планируют применить санкции против российских актеров

Рассмотрение этого вопроса инициировал вице-премьер-министр Алексей Резников, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кабмин планирует утвердить проект, который имеет целью предложить на 3-дневное рассмотрение Совету национальной безопасности и обороны применить санкции к 11 актеров. В этот список вошли:

Владимир Вдовиченков,

Жанна Эппле,

Ольга Кабо,

Дмитрий Орлов,

Александр Петров,

Евгений Пронин,

Анастасия Сланевская,

Евгений Стычкин,

Ярослав Сумишевський,

Павел Трубинер

Алексей Чадов.

Российские представители сферы культуры и искусства обвиняются в "демонстративном и умышленном нарушении" правил посещения Крыма.

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Отметим, недавно стало известно, что российский певец Валерий Меладзе стал одним из участников украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend. Из-за этого в сети начали возмущаться, ведь артист никогда открыто не высказывался о войне на востоке Украины. Впрочем, он не посещал оккупированный Крым, чтобы не попадать в "черный список" Украины.