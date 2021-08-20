К 30-летию независимости: Mozgi презентовала зажигательный украиноязычный трек "Ой, мама"

Вслед за звездными коллегами группа Mozgi поздравила фанов с Днем Независимости Украины. Накануне государственного праздника они выпустили танцевальную песню на украинском языке - "Ой, мама". В новой работе коллектива заметны параллели с народным творчеством.

Уже традиционно слова на песню написал рэпер и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко). В соавторстве с Позитивом он создал зажигательную музыку для трека. Так, за считанные дни до 30-летия Независимости, 20 августа, Mozgi презентовала украиноязычную композицию "Ой, мама" на всех цифровых площадках.

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Мы же обещали удивлять! Поэтому переосмыслили украинское народное творчество, которое богато песнями, посвященными маме, на современный лад. Открываем новую украиноязычную страницу в своей музыке накануне 30-летия независимости Украины,

– громко презентовала группа Mozgi.

"Да, мы уже взрослые ребята и наши мамы нам уже ничего не запрещают. И выглядим мы, как охрана клуба, но ведь обращение к маме, к сестре, к стране – это в нашем подсознании! Поэтому "мама отпусти, а потом не ругай" – это актуалочка для каждого", – отметил Потап на личной странице в инстаграме.

Реакция фанатов на трек "Ой, мама" группы Mozgi

"Уже в моем плейлисте. Танцую";

"Наконец дождались. Теперь это моя любимая песня";

"С премьерой! Очень классно";

"Песня великолепна".

, что комментарии под новым треком Mozgi написаны в основном на украинском языке. Тогда как под предыдущими заметками фаны высказывались преимущественно на русском.

Mozgi – Ой, мама: смотрите видео онлайн

Премьеры к 30-летию Независимости Украины