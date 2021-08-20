К 30-летию независимости: Mozgi презентовала зажигательный украиноязычный трек "Ой, мама"
Источник:ютуб-канал Mozgi
Вслед за звездными коллегами группа Mozgi поздравила фанов с Днем Независимости Украины. Накануне государственного праздника они выпустили танцевальную песню на украинском языке - "Ой, мама". В новой работе коллектива заметны параллели с народным творчеством.
Уже традиционно слова на песню написал рэпер и продюсер Потап (настоящее имя – Алексей Потапенко). В соавторстве с Позитивом он создал зажигательную музыку для трека. Так, за считанные дни до 30-летия Независимости, 20 августа, Mozgi презентовала украиноязычную композицию "Ой, мама" на всех цифровых площадках.
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Мы же обещали удивлять! Поэтому переосмыслили украинское народное творчество, которое богато песнями, посвященными маме, на современный лад. Открываем новую украиноязычную страницу в своей музыке накануне 30-летия независимости Украины,
– громко презентовала группа Mozgi.
"Да, мы уже взрослые ребята и наши мамы нам уже ничего не запрещают. И выглядим мы, как охрана клуба, но ведь обращение к маме, к сестре, к стране – это в нашем подсознании! Поэтому "мама отпусти, а потом не ругай" – это актуалочка для каждого", – отметил Потап на личной странице в инстаграме.
Реакция фанатов на трек "Ой, мама" группы Mozgi
- "Уже в моем плейлисте. Танцую";
- "Наконец дождались. Теперь это моя любимая песня";
- "С премьерой! Очень классно";
- "Песня великолепна".
Mozgi – Ой, мама: смотрите видео онлайн
Премьеры к 30-летию Независимости Украины
- Попдива Тина Кароль выпустила дуэтный альбом "Молодая кровь", который записала с молодыми артистами – Алиной Паш, Ivan Navi, Latexfauna, Wellboy, Юрой Самовиловим, NIKITA LOMAKIN и KAZKA.
- Победительница Евровидения-2016 Джамала в дуэте с TAYANNA выпустили лирический трек "Моя Земля" – "рассказ про места силы и музыкальное путешествие от края и до края нашей невероятной красивой страны".