Предлагали даже пост министра, – Юрий Горбунов объяснил, почему отказался идти в политику

Украинский телеведущий Юрий Горбунов признался, что ему несколько раз предлагали стать депутатом или даже министром культуры. Однако артист не захотел уходить в политику. Почему Горбунов отказался от должности – читайте ниже.

Об этом Юрий рассказал в интервью Славе Демину. Ранее Горбунов высказался о мужчинах, которые бежали за границу во время войны.

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Почему Горбунов отказался идти в политику

Он подчеркнул, что в прошлую избирательную кампанию ему предлагали пойти в депутаты.

Несколько раз мне тоже предлагали пост министра культуры. Первый раз я еще задумывался, нужно ли мне это. Это как раз такая проверка тебя на выносливость. Отказать тоже сложно, потому что при отказе должен быть аргумент,

– ответил Горбунов.

Ведущий объяснил свой отказ тем, что каждый должен быть на своем месте. По его мнению, хороший телеведущий – не значит хороший министр.

"Я считаю, министром должен быть менеджер. Не человек культуры, не человек из театра, кино или искусства. Это должен быть менеджер, умеющий считать деньги. А рядом с ним должны быть люди, являющиеся помощниками", – отметил Юрий.

По его словам, если бы он согласился на министерский пост, то решился бы несколько изменить структуру ведомства.

Министерство культуры – это сложно. Это не просто культура – это музеи, библиотеки, дома культуры, телевидение, информационная политика. Это слишком сложно, чтобы назвать это одним министерством. Я бы, честно говоря, его как-то реорганизовал,

– ответил Горбунов.

Как сейчас зарабатывает Горбунов

Кроме того, ведущий рассказал, откуда заработок в период войны. Он признался, что основной доход – это телевидение, а также проведение свадеб или корпоративов.

"Зарабатываю из того, что телевидение дает. Иногда появляются свадьбы или корпоративы, потому что люди, несмотря на войну, продолжают создавать семьи и держать корпоративный дух, и это абсолютно правильно. Потому что у врага задача - сломать нас морально", - подчеркнул он. Горбунов.

По его словам, сейчас нет дешевых или дорогих ведущих, есть некий минимум, за который люди соглашаются работать. Иногда люди даже и не просят никакой скидки. Ты просто понимаешь, что в тех условиях, в которых мы живем, мы не можем не меняться", – добавил Юрий.

Ведущий рассказал, что сейчас нет пышных свадеб, а когда люди собираюсь, то первые тосты – за ВСУ и за то, что благодаря нашим военным они могут сидеть за столом.

Смотрите полное интервью с Юрием Горбуновым: видео

К слову, украинский ведущий Юрий Горбунов сейчас в браке с Екатериной Осадчей. Однако звездный шоумен до сих пор созванивается со своей бывшей женой Людмилой. Что об этом известно – читайте в статье.