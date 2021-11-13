Юрий Никитин сообщил, как Андрей Данилко пережил потерю мамы

Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин прокомментировал смерть матери Андрея Данилко. Он сообщил, что причиной потери были проблемы женщины с сердцем. По словам Никитина, сначала Данилко был этим обеспокоен, но сейчас находится в хорошем состоянии.

Украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, скрывает личную жизнь и потому не сообщал о потере матери. Его продюсер Юрий Никитин рассказал, как мужчина пережил тяжелый период.

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Юрий Никитин о потере мамы Данилко

Продюсер рассказал, что причиной смерти могли быть проблемы с сердцем. Андрей Данилко уже якобы справился с переживаниями и теперь чувствует себя хорошо.

Насколько я помню, там что-то связанное с сердцем. Он, конечно же, переживал, но сегодня он уже находится в хорошем состоянии, и, как мне кажется, в отличном самочувствии,

– сообщил Юрий Никитин.

Что известно о смерти матери Андрея Данилко