Тронул Дорофееву до слез: командир ВСУ покорил судей на "Голосе країни-13" – мощное видео
Источник:"Голос страны-13"
Стартовал новый сезон шоу "Голос країни-13". Среди участников "слепых прослушиваний" оказался и 25-летний военнослужащий Юрий Городецкий. Боец ВСУ покорил зрителей и судей шоу.
В этом году из-за полномасштабной войны шоу "Голос країни" снимают в Польше. Премьера первого выпуска вышла в эфир 3 сентября.
Интересно Мы почудились, – Игорь Кондратюк объяснил, почему не ушел из "Х-Фактора" из-за Оксаны Марченко
Участие в шоу принял и военный Юрий Городецкий. Сейчас он является командиром взвода в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
У нас комендантский взвод. У меня в подчинении есть 22 военнослужащих. Неважно, кто ты по должности и в каком ты воинском звании, в первую очередь нужно сохранять человечность. Они для меня, как одна семья,
– сказал защитник.
Добавим, что у Городецкого есть два сына. Его супруга также служит в ВСУ.
Юрий на сцене "Голос країни" исполнил песню "Києве мій" Дмитрия Гнатюка. Его академический вокал отозвался в сердцах судей и зрителей.
Юрий Городецкий на шоу "Голос країни-13": видео
Двое судей – Надя Дорофеева и Иван Клименко – вернули свои кресла к защитнику. Он выбрал команду Дорофеевой.
"Вы даже не представляете, какая это для меня честь. Спасибо вам за искренность, спасибо, что вы здесь, спасибо, что озарили эту сцену своей песней, своим голосом", – прокомментировала тренер.
Напомним, что защитник уже знаком многим украинцам, ведь песня в его исполнении "Браття українці" в 2022 году набрала миллионы просмотров в соцсетях.
Юрий Городецкий – "Браття українці": видео
Городецкий признался, что музыка всегда являлась важной частью его жизни. В частности с первого класса он выступал в сельском клубе, а во время войны пел под гитару для своих собратьев.