После скандала с сериалом: сколько Юрий Горбунов зарабатывает в Совете при Госкино
Источник:"Главком"
Юрий Горбунов – один из членов отдельного органа, работающего при Госкино. Благодаря этому посту он получает заработок – так называемую "стипендию".
При Госкино существует отдельный орган – Совет государственной поддержки кинематографии. Его задача – выбирать те фильмы, которые могут получить государственное финансирование, и убеждаться в рациональном использовании средств.
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Сколько зарабатывает Горбунов в Совете при Госкино
С весны 2021 года одним из девяти членов Совета есть продюсер и шоумен Юрий Горбунов. Его работа оплачивается по налогам граждан, эту сумму называют стипендией.
С июля 2018 года сумма ежемесячного заработка составила 35 прожиточных минимумов. Таким образом каждый из 9 членов Совета, в том числе и Горбунов, в октябре 2022 года получил 69,9 тысячи гривен.
Сколько зарабатывали члены Ради / Данные государственного веб-портала Spending
Через год размер стипендии сократили до 43,2 тысячи гривен (вместо 35 прожиточных минимумов теперь 20).
Сколько зарабатывают члены Совета / Данные государственного веб-портала Spending
Горбунов может лишиться должности
Продюсер Сергей Галетий подверг критике Раду. По его мнению, этот орган и его заседания – лишь очередная излишняя бюрократия и расходование государственных средств.
90% заседаний государственной поддержки кинематографии бессодержательны. Бюрократический бред. Разве такие решения членов стоят того, чтобы получать немалые стипендии из бюджета? А где же их наработки, способствующие развитию украинского кинематографа?
– высказал мнение Сергей Галетий.
Вероятно, в ближайшее время Юрий Горбунов не сможет получать стипендию. Каденция Рады должна завершиться еще в марте этого года, но в Госкино попытались закрыть глаза на это постановление. Киевский окружной административный суд 2 ноября признал Совет нелегитимным. Если обжалование этого решения не будет удачным, то оно вступит в законную силу.