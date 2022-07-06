Язык спасает жизнь, – Юрий Горбунов о том, как украинский язык помогает выжить на войне

Телеведущий и актер Юрий Горбунов поделился историями о том, как его друзьям украинский язык помог выжить в оккупации в Ирпене и передовой. Муж отметил, если бы важность языка мы понимали еще в 2014 году, то ничего этого не было бы.

Во время войны в обществе особенно остро встал вопрос языка. Оккупанты пришли "освобождать русскоязычное население", они ненавидят Украину, наш язык и культуру. Поэтому сейчас как никогда важно навсегда выбросить из жизни все то, что связывает нас с врагом.

Не пропустите Юрий Горбунов рассказал, где во время войны находится Катя Осадчая с детьми

Как язык спас жизнь друзей Юрия Горбунова

Друг Юрия, по образованию стоматолог, прожил в оккупации в Ирпене 2 недели. В то время, когда русские офицеры жили в его квартире, мужчина прятался в подвале. Он боялся спать, чтобы не захрапеть, не мог выйти оттуда. Сидел и не знал, когда это все кончится. Когда в какой-то момент стало тихо, то не понимал, или россиян уже выбили, или они ушли, или пришли наши.

Через некоторое время дверь в подвал открылась. Сверху раздался голос на русском языке: "Есть кто?". Он перестал дышать. А потом услышал другой голос: "Не говори російською, тобі ніхто не відповість. Це наші, українці. Якщо є хтось живий, виходьте!",

– рассказал Юрий.

Если наши военные не заговорили по-украински, то мужчина не вышел бы из подвала. И неизвестно, чем бы все это закончилось.

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с малой буквы, это не ошибка, а позиция редакции по поводу действий государств-террористов и отдельных людей, поддержавших полномасштабное вторжение в Украину.​

Язык спасает жизнь и нашим защитникам на фронте. Еще два друга Юрия недавно вернулись с поля боя: один приехал на лечение, а второй – на ротацию: "Они говорили, что ночью, когда стоишь в лесу с автоматом и кто-то идет, то только язык может спасти. Потому что ночью не видно, какого цвета лента на руке. А вот если разговаривают на украинском – это свои".

Вот в чем смысл речи. И если бы мы поняли это еще в 2014 году, когда забирали Крым, то ничего бы этого не было,

– подытожил Горбунов.

Интервью Юрия Горбунова: смотрите видео онлайн

Важно Украинский – крутой: Дурнев, Бедняков, Тринчер, Дантес и другие переходят на государственный язык