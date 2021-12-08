Юрий Горбунов показал, как их с Осадчей сфотографировал 4-летний сын: трогательный кадр
Источник:инстаграм Юрия Горбунова
После появления младшего сына Катя Осадчая и Юрий Горбунов все чаще рассказывают о старшем. Да, звездная семья прогулялась по Киеву, а Иван сам сфотографировал звездных родителей.
Один из вечеров в канун сезона новогодних корпоративов Катя Осадча и Юрий Горбунов провели с сыновьями. Если 3-месячный Даниил пока только капризничает, то 4-летний Иван уже во всю демонстрирует характер. На прогулке по зимнему Киеву он поскандалил с родителями, потому что хотел сам сделать им хорошее фото.
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Фото Юрия Горбунова и Кати Осадчей, которое сделал их сын
Тот момент, когда сын уносит у тебя телефон и кричит, что он сам знает, как нужно фотографировать. В последнее время слова "я сам" являются главными в лексиконе ребенка,
– иронически подписал Горбунов.
На фотографии супруги позируют в живописной зимней локации с огоньками. Они оба одеты в повседневные look: Осадчая – в черных брюках палаццо, песочном свитере и шапке, а Горбунов – в черных брюках и джемпере. Телезвезда обнимала любимого за талию, а он радостно улыбался на камеру.
Катя Осадчая с Юрием Горбуновым / Фото из инстаграма шоумена
Реакция сети
Фоловеров Горбунова умилило фото, которое сделал его старший сын, поэтому они засыпали комплиментами пару и малыша:
- "Классное фото";
- "Прекрасное, между прочим, получилось фото, Иван растет фотографом";
- "Такой взрослый, сам фотографирует";
- "Лучший фотограф".