Юрий Горбунов показал романтическое фото с Катей Осадчей: нежный образ звезды

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился новым фото с Катей Осадчей. Он показал романтическую фотографию, которую сделал во время прогулки по Одессе. На снимке звезда демонстрирует нежный образ.

Беременность не является препятствием для известной украинской телеведущей Кати Осадчей. Звезда часто путешествует по разным странам, а недавно она вернулась из Одессы, куда ездила вместе с мужем. Шоумен Юрий Горбунов показал новое фото из поездки на личной странице в инстаграме.

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Фото Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Украинские супруги позировали перед камерой в изысканном заведении. Для его посещения телеведущие появились в парных нарядах. Юрий Горбунов примерил белую футболку, светлые брюки и серые слипоны.

В то же время Катя Осадчая выбрала нежное летнее платье. Она позировала в белом воздушном платье длины макси на тонких бретелях, с рюшами и объемной юбкой. Такой наряд звезда соединила с черно-белыми эспадрильями.

Телеведущая дополнила аутфит бирюзовым ожерельем на шее. Она собрала волосы в аккуратный пучок для удобства. Знаменитость не делала на лице макияж, похваставшись натуральной красотой.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма шоумена

Поклонники остались в восторге от новой фотографии звездной четы. Своими впечатлениями фанаты поделились в комментариях под фото: